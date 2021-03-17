Науковці виявили рослини під кілометровим шаром льоду Гренландії

У 1966 році науковці армії США пробурили приблизно 1,5 кілометра льоду на північному заході Гренландії і витягли з дна заморожений осад

Скам'янілості мають такий вигляд, «наче померли вчора»

Науковці із Вермонтського університету (США) виявили рослини під льодом у Гренландії.

Про це йдеться на сайті університету.

Зазначається, що зразки матеріалу зібрали ще в 1966 році, однак проаналізували їх лише зараз.

Так, у 1966 році науковці армії США пробурили приблизно 1,5 кілометра льоду на північному заході Гренландії і витягли з дна заморожений осад. Він десятиліттями лежав в морозилці, поки не був виявлений у 2017 році.

У 2019 році науковець з Вермонтського університету Ендрю Христос вирішив виявлені зразки вивчити. Під час дослідження він побачив у мікроскоп не лише пісок і камінь, а ще й гілки з листям.

«Ми виявили тендітні рослинні структури, що чудово збереглися. Це скам'янілості, але вони мають такий вигляд, наче померли вчора. Це капсула часу того, що раніше жило в Гренландії, і чого ми не змогли б знайти більше ніде», – зазначив Христос.

Це дослідження свідчить про те, що раніше частина Гренландії, де виявили знахідку, була вкрита рослинами. Ймовірно, це був хвойний ліс.

Раніше дослідження датських вчених показало, що три найбільших льодовика в Гренландії можуть танути швидше, ніж передбачалося в найбільш песимістичних прогнозах.