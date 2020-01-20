Мінекоенерго створює нове державне підприємство «Укрвугілля»



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Новостворене підприємство буде знаходитися в Києві на проспекті Академіка Палладіна

Міністерство енергетики та захисту довкілля створює нове державне підприємство – «Укрвугілля». Про це йдеться в наказі голови міністерства Олексія Оржеля від 14 січня.

Відповідно до наказу, новостворене підприємство буде знаходитися в Києві на проспекті Академіка Палладіна, 46/2.

Департаменту по роботі з персоналом Мінекоенерго доручили вжити «заходів щодо призначення керівника ДП «Укрвугілля».

Дані про «Укрвугілля» мають бути внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Як повідомляє видання ExPro з посиланням на пресслужбу міністерства, основна ідея створення «Укрвугілля» полягає в забезпеченні належного прозорого функціонування ринку вугілля, захист українського виробника від впливу неконтрольованого імпорту та сталого забезпечення потреби вітчизняних споживачів у дефіцитних марках вугілля.

У 2019 році в Україні видобуток вугілля в Україні зменшився на 6%, до 31,21 млн тонн вугілля, порівняно з попереднім роком. Згідно даним Мінеконерго, підприємства, які підпорядковані міністерству, видобули 3,57 млн тонн вугілля, що менше на 871,7 тисяч тонн від запланованого обсягу.