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    Мінекоенерго створює нове державне підприємство «Укрвугілля»

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    Мінекоенерго створює нове державне підприємство «Укрвугілля»

    Новостворене підприємство буде знаходитися в Києві на проспекті Академіка Палладіна

    Міністерство енергетики та захисту довкілля створює нове державне підприємство – «Укрвугілля». Про це йдеться в наказі голови міністерства Олексія Оржеля від 14 січня.

    Відповідно до наказу, новостворене підприємство буде знаходитися в Києві на проспекті Академіка Палладіна, 46/2.

    Департаменту по роботі з персоналом Мінекоенерго доручили вжити «заходів щодо призначення керівника ДП «Укрвугілля».

    Дані про «Укрвугілля» мають бути внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

    Як повідомляє видання  ExPro з посиланням на пресслужбу міністерства, основна ідея створення «Укрвугілля»  полягає в забезпеченні належного прозорого функціонування ринку вугілля, захист українського виробника від впливу неконтрольованого імпорту та сталого забезпечення потреби вітчизняних споживачів у дефіцитних марках вугілля. 

    У 2019 році в Україні видобуток вугілля в Україні зменшився на 6%, до 31,21 млн тонн вугілля, порівняно з попереднім роком. Згідно даним Мінеконерго, підприємства, які підпорядковані міністерству, видобули 3,57 млн  тонн вугілля, що менше на 871,7 тисяч тонн від запланованого обсягу.

    енергетика вугілля Міненерго промисловість держава
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