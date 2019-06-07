Мінекономіки дозволило ЦВК укладати прямі договори для підготовки до виборів у Раду



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ЦВК має можливість замість проведення тривалих відкритих торгів, які мають ризик бути завершеними вже після 21 липня, оперативно укласти договори та оприлюднити інформацію про них у Prozorro

Міністерство економічного розвитку і торгівлі дозволило Центральній виборчій комісії укладати прямі договори для підготовки до позачергових виборів Верховної Ради. Про це йдеться в повідомленні міністерства.

«Мінекономрозвитку дозволило ЦВК укладати прямі договори для підготовки до позачергових парламентських виборів. Набрав чинності наказ Мінекономрозвитку, який дозволяє Центральній виборчій комісії тимчасово розбивати великі закупівлі на малі й укладати прямі договори (без оголошення тендеру)», - йдеться у ньому.

Згідно з повідомленням, ЦВК має можливість замість проведення тривалих відкритих торгів, які мають ризик бути завершеними вже після 21 липня, оперативно укласти необхідні договори та оприлюднити інформацію про них у системі закупівель Prozorro.

Водночас Мінекономіки надало ЦВК офіційне роз'яснення про те, що норми закону «Про державні закупівлі» не поширюються на виготовлення бланків документів, що мають спеціальні елементи захисту, а також бланків документів суворої звітності (виборчі бюлетені).

«Не може бути жодних сумнівів у тому, що ЦВК друкує саме бланки документів, а не самі документи. Отже, у ЦВК немає потреби проводити відкриті торги на закупівлю послуги друкування бюлетенів», - йдеться в повідомленні.

Мінекономіки підкреслює, що на сьогодні ЦВК має всі інструменти для своєчасної та якісної підготовки до позачергових виборів депутатів Ради 21 липня.

Раніше Мінекономіки запропонувало ЦВК два шляхи вирішення проблеми із закупівлями для позачергових виборів Ради.

Зокрема, міністерство підготувало наказ №898 від 24 травня, який дозволить ЦВК розбити великі закупівлі на менші і провести переговорні процедури.

При цьому інформація про обсяги закупівлі та виконавців договору буде відображена в системі електронних закупівель Prozorro.

Другою пропозицією Мінекономіки було прийняти компромісний законопроєкт про внесення змін до закону «Про державні закупівлі».

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду

Джерело: Українські новини