Через два тижні після указу про розпуск Ради АП попросила у Парубія список членів коаліції (документ)



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На думку Березовця, який оприлюднив документ, представники Адміністрації президента «намагаються послатися на рішення Конституційного Суду, прийнятого у 2008 році»

Через два тижні після указу президента Зеленського про розпуск парламенту глава Адміністрації президента Андрій Богдан звернувся до спікера парламенту Андрія Парубія з проханням надати поіменні списки членів парламентської коаліції з БПП і НФ. Відповідний документ опублікував в Facebook журналіст Тарас Березовець.

Березовець підкреслив, що цей документ дає зрозуміти логіку юристів Адміністаціі президента в прийдешньому розгляді у Конституційному суді справи про неконституційність дострокового розпуску Ради, ініційованого партією «Народний фронт». За його словами, представники АП «намагаються послатися на рішення Конституційного Суду, прийнятого в 2008 році».

«Але є проблема. Адже крім цього, було рішення КС від 6 квітня 2010 року, яке визначило, що до коаліції можуть входити як фракції, так і окремі депутати», - підкреслив Березовець.

За його словами, згідно з інформацією з КС, зараз більшість суддів «схиляються саме до логіки останнього рішення».

«Таким чином, дострокові вибори можуть бути визнані неконституційними», - написав Березовець.

Нагадаємо, 5 червня депутати «Народного фронту» надали в КС докази існування коаліції. Вони стверджують, що коаліція «Європейська Україна» юридично і фактично існувала у Верховній Раді VIII-го скликання, тому президент не мав права достроково припиняти повноваження парламенту.

Раніше, 4 червня, КС визнав невідкладним розгляд справи за поданням 62 народних депутатів про відповідність Основному закону указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів.

Відкрита частина пленарного засідання Палати КС України з розгляду справи за конституційним поданням нардепів відбудеться 11 червня о 10:00.