Мінекономіки повідомило, скільки інвестицій отримала Україна від концесії

Порт «Ольвія» перейшов у концесію компанії з Катару у серпні 2020 року

Порт «Ольвія» перейшов у концесію компанії з Катару у серпні 2020 року

Держава у 2020 році отримала від концесії 3,7 млрд грн інвестицій

Перші концесійні договори в 2020 році принесли Україні 3,7 млрд грн інвестицій. Про це заявив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко, повідомляють Українські новини.

Петрашко розповів, що в 2020 році Кабмін і Мінекономіки вдосконалили законодавство з державно-приватного партнерства, що дозволило укласти перші успішні концесійні договори, зокрема мова йде про порти «Херсон» і «Ольвія».

За словами міністра, у грудні парламент прийняв закон про державну підтримку інвестиційних проєктів, що дозволить уряду активніше проводити переговори з інвесторами і залучати інвестиції в Україну на конкурентних умовах (т. зв. закон про інвестнянь).

«До прийняття закону не було дієвих інструментів для залучення великих інвесторів, які готові вкладати в українські підприємства понад 20 млн євро. Тепер ми можемо надати таким інвесторам певні преференційні умови, що відповідає практиці розвинених країн світу», — зазначив Петрашко.

Міністр економіки також розповів про державні інвестиційні проекти на 2021 рік.

За його словами, вже відібрано 56 проектів, 36 з яких будуть профінансовані за рахунок державних капітальних вкладень, для цього в державному бюджеті передбачено 4 млрд грн, що у 3,5 рази більше, ніж у 2020 році.

«Важливо відзначити, що 65% цих грошей, а саме 2,5 млрд грн, будуть спрямовані на державні інвестиційні проекти, які реалізуються в медичній сфері», — додав Петрашко.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв про плани з передачі в концесію семи залізничних вокзалів, а також чотирьох морських портів.