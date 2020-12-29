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    Мінекономіки повідомило, скільки інвестицій отримала Україна від концесії

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    <span>Порт &laquo;Ольвія&raquo; перейшов у концесію компанії з Катару у серпні 2020 року</span> - Мінекономіки повідомило, скільки інвестицій отримала Україна від концесії
    Порт «Ольвія» перейшов у концесію компанії з Катару у серпні 2020 року

    Держава у 2020 році отримала від концесії 3,7 млрд грн інвестицій

    Перші концесійні договори в 2020 році принесли Україні 3,7 млрд грн інвестицій. Про це заявив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко, повідомляють Українські новини.

    Петрашко розповів, що в 2020 році Кабмін і Мінекономіки вдосконалили законодавство з державно-приватного партнерства, що дозволило укласти перші успішні концесійні договори, зокрема мова йде про порти «Херсон» і «Ольвія».

    За словами міністра, у грудні парламент прийняв закон про державну підтримку інвестиційних проєктів, що дозволить уряду активніше проводити переговори з інвесторами і залучати інвестиції в Україну на конкурентних умовах (т. зв. закон про інвестнянь).

    «До прийняття закону не було дієвих інструментів для залучення великих інвесторів, які готові вкладати в українські підприємства понад 20 млн євро. Тепер ми можемо надати таким інвесторам певні преференційні умови, що відповідає практиці розвинених країн світу», — зазначив Петрашко.

    Міністр економіки також розповів про державні інвестиційні проекти на 2021 рік.

    За його словами, вже відібрано 56 проектів, 36 з яких будуть профінансовані за рахунок державних капітальних вкладень, для цього в державному бюджеті передбачено 4 млрд грн, що у 3,5 рази більше, ніж у 2020 році.

    «Важливо відзначити, що 65% цих грошей, а саме 2,5 млрд грн, будуть спрямовані на державні інвестиційні проекти, які реалізуються в медичній сфері», — додав Петрашко.

    Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв про плани з передачі в концесію семи залізничних вокзалів, а також чотирьох морських портів.

    Теги: Кабмін міністр інвестиції Мінекономіки закон держава Україна парламент Владислав Криклій Ігор Петрашко
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