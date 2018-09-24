Мінекономіки заплатить 6 млн невідомій фірмі за розкрутку туристичних принад України у світі



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Реклама про презентацію туристичного потенціалу України в Туреччині

Переможцем тендера стала київська фірма з розміром статутного фонду 1 тис. грн

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 24 вересня повідомило про намір укласти угоду з ТОВ «Графіум» на проведення на міжнародному та внутрішньому ринках презентацій про туристичні можливості України.

Загальна вартість угоди становить 6,44 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Протягом 2018 року переможець тендера повинен продемонструвати туристичний потенціал України в рамках міжнародних туристичних виставок і ярмарок. Це - презентації у Японії, Франції, Білорусії, Сінгапурі, Канаді, Великобританії, Польщі, Іспанії.

Також сюди входить організація «днів України» у Швеції, Австрії, Литві, Латвії та Молдові.

У вартість послуг включили авіаперельоти економ класом, добові витрати та проживання у готелях категорії не нижче 4*для учасників делегації у кількостіі до 5 осіб.

Участь у тендері брали 6 учасників. Під час аукціону ТОВ «Графіум» знизило стартову пропозицію з 14,07 млн грн – до 6,44 млн грн.

За даними аналітичної системи YouControl, київське ТОВ «Графіум» зі статутним фондом 1 тис. грн створено у липні 2013 року. Засновником записана мешканка столиці Юлія Сівак. Основний вид діяльності підприємства - виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.

Крім того, номер телефону ТОВ «Графіум» 380680617405 співпадає з номерами ТОВ «Універсал-Монтажбуд», ТОВ «Індепендент Експо Україна», ТОВ «Агентство Арт-Бланш» і ТОВ «Альпака Експо».