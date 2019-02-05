Мінфін США відтермінував санкції проти Венесуели



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Під санкції США має потрапити найбільша нафтова компанія Венесуели Petroleos de Venezuela

Міністерство дозволило американським компаніям купувати венесуельську нафту до 28 квітня

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки внесло корективи до наказу про запровадження санкцій проти найбільшої нафтової компанії Венесуели Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Таким чином, міністерство дозволило американським компаніям купувати венесуельську нафту до 28 квітня 2019 року.

За словами глави американського мінфіну Стівена Мнучина, санкції з Венесуели знімуть лише у разі демократичної зміни влади в країні.

Додамо, крім заборони на торгівлю нафтою з венесуельськими державними компаніями, Штати також заморозили активи Венесуели на 7 мільярдів доларів. Зазначається, що у разі нерозблокування цих активів протягом року Венесуела може втратити до 11 мільярдів доларів доходів.

До слова, США посилили тиск на Туреччину, вимагаючи від неї припинити закупівлі золота у Венесуелі.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

Джерело: Громадське