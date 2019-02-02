  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    США вимагають від Туреччини припинити купівлю золота у Венесуелі

    • Розсилка
    <p>Туреччина імпортувала дорогоцінного металу майже на 900 млн доларів, формально для переробки</p> - США вимагають від Туреччини припинити купівлю золота у Венесуелі

    Туреччина імпортувала дорогоцінного металу майже на 900 млн доларів, формально для переробки

    Зростає підозра, що золото, яке експортується до Туреччини, в результаті потрапляє до Ірану

    США посилили тиск на Туреччину, вимагаючи від неї припинити закупівлі золота у Венесуелі. Про це стало відомо BBC.

    Високопоставлене західне дипломатичне джерело розповіло BBC, що серед країн, залучених в торгівлю золотом з Венесуелою, Туреччина в даний час викликає у США найсильніші побоювання.

    Крім того, зростає підозра, що золото, яке експортується до Туреччини, в результаті потрапляє до Ірану, що може порушувати американські санкції.

    Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган підтримує Ніколаса Мадуро.

    Торгівля золотом між Туреччиною і Венесуелою стрімко зростає. У минулому році країна експортувала в Туреччину дорогоцінного металу майже на 900 млн доларів, формально для переробки та подальшого повернення до Венесуели, хоча ніяких даних про реекспорт потім не виникало.

    Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

    Читайте також
    Туреччина США санкції торгівля Венесуела Майк Пенс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ