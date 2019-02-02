США вимагають від Туреччини припинити купівлю золота у Венесуелі



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Туреччина імпортувала дорогоцінного металу майже на 900 млн доларів, формально для переробки

Зростає підозра, що золото, яке експортується до Туреччини, в результаті потрапляє до Ірану

США посилили тиск на Туреччину, вимагаючи від неї припинити закупівлі золота у Венесуелі. Про це стало відомо BBC.

Високопоставлене західне дипломатичне джерело розповіло BBC, що серед країн, залучених в торгівлю золотом з Венесуелою, Туреччина в даний час викликає у США найсильніші побоювання.

Крім того, зростає підозра, що золото, яке експортується до Туреччини, в результаті потрапляє до Ірану, що може порушувати американські санкції.

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган підтримує Ніколаса Мадуро.

Торгівля золотом між Туреччиною і Венесуелою стрімко зростає. У минулому році країна експортувала в Туреччину дорогоцінного металу майже на 900 млн доларів, формально для переробки та подальшого повернення до Венесуели, хоча ніяких даних про реекспорт потім не виникало.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».