Мінінформполітики України: закон про ЗМІ-«іноагенти» - злочин по відношенню до громадян Росії

На черзі репресивної машини зарубіжні ЗМІ – Міністерство інформаційної політики

Міністерство закордонних справ України засуджує оголошення ряду ЗМІ «іноземними агентами» в Росії і називає це «злочином по відношенню до власних громадян». Про це йдеться в заяві відомства, опублікованій 6 грудня на офіційному сайті. «На черзі репресивної машини зарубіжні ЗМІ. Радіо Свобода з радянських часів було



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Міністр інформаційної політики Юрій Стець

На черзі репресивної машини зарубіжні ЗМІ – Міністерство інформаційної політики

Міністерство закордонних справ України засуджує оголошення ряду ЗМІ «іноземними агентами» в Росії і називає це «злочином по відношенню до власних громадян». Про це йдеться в заяві відомства, опублікованій 6 грудня на офіційному сайті.

«На черзі репресивної машини зарубіжні ЗМІ. Радіо Свобода з радянських часів було уособленням вільної, альтернативної точки зору, високих стандартів і неупередженості», - сказано в заяві міністерства.

У міністерстві відзначили, що оголошення журналістів ряду служб Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РСЕ/РС) і їх проектів «іноземними агентами» є «продовженням ізоляціонізму від вільного і демократичного світу».

Міністерство юстиції Росії 5 грудня внесло до списку «іноземних агентів» Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирську службу Радіо Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибір.Реалії», «Idel.Реалії»,«Фактограф», Кавказ.Реалії, Крим.Реалії.

Президент Росії Володимир Путін 25 листопада підписав прийнятий Держдумою закон про ЗМІ- «іноагенти», який дозволяє Кремлю вимагати від іноземних засобів масової інформації розкривати джерела фінансування і визнавати такі інформаційні ресурси, які готують новини для російської аудиторії, «іноземними агентами».

Рішення обмежити роботу іноземних ЗМІ в Росії з'явилося після того, як телеканал RT , який фінансується Росією, повідомив, що виконає вимоги американської влади про реєстрацію свого підрозділу в США як «іноземного агента».