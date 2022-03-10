Мінінфраструктури створило мапу альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень

Мінінфраструктури закликає не утворювати затори на дорогах і дозволити вантажівкам, які везуть гуманітарну допомогу, оперативно пересуватися країною

Як роз’яснило Мінінфраструктури, наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення

Міністерство інфраструктури запропонувало варіанти виїзду з регіонів України, де наразі точаться бої з російськими окупантами або які оточені війська рф.

«У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни, Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни», – сказано у повідомленні відомства у мережі Facebook.

Як роз’яснили у Міністерстві інфраструктури, «наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах».

У відомстві закликають не утворювати затори на дорогах і дозволити вантажівкам, які везуть гуманітарну допомогу, оперативно пересуватися країною. Натомість для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом можна скористатися тими схемами проїзду з Києва, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони, які пропонують у Мінінфраструктури.

Йдеться про маршрути, де «висока якість дорожнього покриття, менше блок-постів та менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт», – зазначають у відомстві.