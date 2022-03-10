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    Мінінфраструктури створило мапу альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень

    Мінінфраструктури закликає не утворювати затори на дорогах і дозволити вантажівкам, які везуть гуманітарну допомогу, оперативно пересуватися країною - Мінінфраструктури створило мапу альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень
    Мінінфраструктури закликає не утворювати затори на дорогах і дозволити вантажівкам, які везуть гуманітарну допомогу, оперативно пересуватися країною
    Фото: realist.online

    Як роз’яснило Мінінфраструктури, наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення

    Міністерство інфраструктури запропонувало варіанти виїзду з регіонів України, де наразі точаться бої з російськими окупантами або які оточені війська рф.

    «У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни, Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни», – сказано у повідомленні відомства у мережі Facebook.

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    Мінінфраструктури створило мапу альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень
    Мінінфраструктури створило мапу альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень
    Мінінфраструктури створило мапу альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень
    Мінінфраструктури створило мапу альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень
    Мінінфраструктури створило мапу альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень
    Мінінфраструктури створило мапу альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень

    Як роз’яснили у Міністерстві інфраструктури, «наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах».

    У відомстві закликають не утворювати затори на дорогах і дозволити вантажівкам, які везуть гуманітарну допомогу, оперативно пересуватися країною. Натомість для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом можна скористатися тими схемами проїзду з Києва, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони, які пропонують у Мінінфраструктури.

    Йдеться про маршрути, де «висока якість дорожнього покриття, менше блок-постів та менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт», – зазначають у відомстві.

    Теги: війна Міністерство інфраструктури транспорт #stoprussia
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    Мінінфраструктури створило мапу альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень