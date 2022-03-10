На Херсонщині через дії окупантів зупинилась найбільша в Європі птахофабрика

Агрохолдинг заявив про значні втрати виробничих потужностей внаслідок російської агресії

Агрохолдинг «Авангард», один з провідних виробників яєць курячих в Україні, повідомляє про суттєві втрати виробничих потужностей внаслідок російської агресії. Зупинені і знеструмлені ряд ключових птахофабрик, птахи залишились без харчування і приречені на вимирання, фінансові втрати на поточний момент сягають 1,5 млрд грн.

Зокрема, найбільша в Європі птахофабрика «Чорнобаївська» у Херсонській області через воєнні дії з боку РФ залишилася без можливості годувати птицю, підвозити працівників до робочих місць та вивозити готову продукцію, що загрожує вимиранням птиці та подальшою екологічною катастрофою. Птахофабрика повністю знеструмлена, а виробництво повністю зупинено. Частину готової продукції і курей попри обстріли вдалося роздати місцевому населенню, але більша частина птахів гине через неможливість її годування. Близько 3 млн курей загинуть без можливості їх утилізувати. В подібній ситуації найближчим часом можуть опинились й інші ключові підприємства агрохолдингу – зокрема, птахофабрика смт. Макарів та птахофабрика під Броварами Київської області. Втрати тільки цих підприємств складуть до 1 млн птахів.

Загальні фінансові втрати агрохолдингу внаслідок російської агресії на поточний момент оцінюються приблизно в 1,5 млрд грн. Крім того, закриття ключових виробництв може призвести до нестачі курячих яєць в Україні. Неможливість утилізації мільйонів птахів, що гинуть, створює загрозу екологічного лиха. Підприємства агрохолдингу з об’єктивних причин не мають можливості вирішити ці проблеми та убезпечити своїх працівників без допомоги держави.

Поза тим навіть в таких умовах «Авангард» надає усю можливу допомогу населенню і збройним силам України: від початку російської агресії у координації з Мінагрополітики «Авангард» безкоштовно передає на потреби захисту країни сотні тисяч яєць свого виробництва, передає армії паливно-мастильні матеріали та необхідну техніку, зокрема вантажні автомобілі, а працівники «Авангарду» захищають країну у лавах Збройних сил України.