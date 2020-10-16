Біля Водяного окупанти гатили із гранатомета і стрілецької зброї



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Українські військові на остріли бойовиків не відповідали

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає

Упродовж поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 16 жовтня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ», - йдеться в повідомленні.

Так, опівдні на Приазов’ї, поблизу населеного пункту Водяне, противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Крім того повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.

Також для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 3 будинки, на 6 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.

«Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей», - зазначили в штабі ООС.