Ветерана, який сперечався з Зеленським на Донбасі, провели в останню путь (фото)
Під час прощання з активістом, військові встали на одне коліно в знак поваги до колишнього товариша
Сьогодні, 12 вересня, в останню путь провели главу Миколаївської обласної організації партії «Національний корпус», ветерана АТО і активіста Дениса Янтаря.
На прощання з Денисом Янтарем прийшло більше 100 чоловік, пишуть НікВесті.
Попрощатися з миколаївцем в Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері, де проводилася служба, прийшли його близькі, друзі, колеги, представники міської та обласної влади. Серед тих, хто прийшов попрощатися з Денисом Янтарем був також мер Миколаєва Олександр Сенкевич, губернатор Олександр Стадник та уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, голова Миколаївської ОДА 2005-2007 років Олександр Садиков і голова Миколаївської ОДА 2014 – 2016 років Вадим Меріков.
Під час прощання з активістом, військові встали на одне коліно в знак поваги до колишнього товариша.
Про смерть Дениса Янтаря стало відомо 9 вересня. Він помер після курсу хіміотерапії – в серпні у нього виявили лейкоз.
Нагадаємо, 27 жовтня 2019 року, президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців в Золоте, де мало відбутися розведення сил. Між ним і активістом з Миколаєва Денисом Янтарем стався конфлікт.