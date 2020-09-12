Ветерана, який сперечався з Зеленським на Донбасі, провели в останню путь (фото)



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Дениса Янтаря помер після курсу хіміотерапії. В серпні у нього виявили лейкоз

Під час прощання з активістом, військові встали на одне коліно в знак поваги до колишнього товариша

Сьогодні, 12 вересня, в останню путь провели главу Миколаївської обласної організації партії «Національний корпус», ветерана АТО і активіста Дениса Янтаря.

На прощання з Денисом Янтарем прийшло більше 100 чоловік, пишуть НікВесті.

Попрощатися з миколаївцем в Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері, де проводилася служба, прийшли його близькі, друзі, колеги, представники міської та обласної влади. Серед тих, хто прийшов попрощатися з Денисом Янтарем був також мер Миколаєва Олександр Сенкевич, губернатор Олександр Стадник та уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, голова Миколаївської ОДА 2005-2007 років Олександр Садиков і голова Миколаївської ОДА 2014 – 2016 років Вадим Меріков.

Під час прощання з активістом, військові встали на одне коліно в знак поваги до колишнього товариша.

Про смерть Дениса Янтаря стало відомо 9 вересня. Він помер після курсу хіміотерапії – в серпні у нього виявили лейкоз.

Денис Янтар був активним учасником Революції гідності 2013-2014 років. 7 квітня 2014 року брав участь в розгоні проросійського наметового табору в Миколаєві.

Після початку війни став волонтером і допомагав батальйону «Азов». Після загибелі в серпні 2014 року бійця «Азова» під час штурму окупованої Мар’їнки Денис Янтар сам пішов на фронт. Брав участь в боях за Гранітне та Широкино.

У 2016 році він очолив миколаївський обласний осередок «Національного корпусу». Був організатором міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств «Дорогу нескореним», який присвятив пам’яті загиблих воїнів АТО.

Навесні 2018 року Денис Янтар був одним з організаторів масштабної акції з вимогою відсторонення від посади на той час голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченко на час розслідування обставин і причин самогубства Владислава Волошина, льотчика-героя, який виконував обов’язки директора аеропорту «Миколаїв».

У 2019 Денис Янтар був активним учасником акції «Ні капітуляції», виступаючи проти розведення військ на Донбасі.

Нагадаємо, 27 жовтня 2019 року, президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців в Золоте, де мало відбутися розведення сил. Між ним і активістом з Миколаєва Денисом Янтарем стався конфлікт.