Президент Зеленський пропонує перенести на рік запуск ринку електроенергії



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З 1 липня запускається ринок електроенергії, проти якого виступає Ігор Коломойський. Президент вирішив відтермінувати на один рік його запуск

Президент Володимир Зеленський подав законопроєкт щодо запровадження нового ринку електричної енергії (№10376).

Поки що текст документу відсутній. Але представник президента в уряді Андрій Герус уточнив, що йдеться саме про відтермінування введення нового ринку електроенергії до 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року має запрацювати нового оптового ринку електричної енергії (відповідна модель була ухвалена ще в квітні 2017 року). Проте учасники ринку та деякі міжнародні організації заявили, що галузь не готова ще до нової моделі.

Цій темі було присвячено перше засідання РНБО під головуванням президента Зеленського. Секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк сказав, що більшість учасників засідання зійшлися на тому, що дію закону треба відкладати. Питання тільки – на три місяці, на дев’ять місяців, на рік. А проблему із запуском нового ринку електроенергії має вирішити уряд.

Кабмін і вирішив цю проблему. На засіданні 5 червня прем’єр Володимир Гройсман заявив, що з 1 липня ринок електроенергії буде запущений, пообіцявши, що ціни для споживачів не зростуть. При цьому міністр енергетики Ігор Насалик відмітив, що автоматично буде відмінена скандальна формула «Роттердам+».

Олігарх Ігор Коломойський в одному з інтерв’ю розкритикував набуття чинності нового закону про ринок електроенергії. «Енергоатом» може змовитися з Ринатом Леонідовичем (Ахметовим), у якого 40% електроенергії країни. В «Енергоатома — 50%. Вони скажуть, що ціна у нас низька, давайте її вдвічі збільшимо, — вважає Коломойський.

Як повідомлялось, нові правила оптового ринку електроенергії передбачають перехід від роботи за моделлю «єдиного покупця» до конкурентного механізму, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, постачальниками, впровадження балансувального ринку, ринку «на добу вперед» (буде продаватися електроенергія, яка не була «зарезервована» для двосторонніх договорів) і внутрішньодобового ринку (контракти на поставку електроенергії будуть полягати сьогодні на сьогодні).

Простіше кажучи, у споживачів з’являється можливість самостійно вибирати постачальника електроенергії. Тому на зміну ДП «Енергоринок», який викуповує у генеруючих компаній е/е за регульованими тарифами та далі постачає його обленерго, прийде так званий оптовий ринок.