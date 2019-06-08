В «Укренерго» обіцяють до 1 липня підготувати мережеві компанії до запуску ринку електроенергії



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Всі мережеві компанії «Укренерго» будуть повністю готові до запуску ринку електроенергії з 1 липня

П’ять мережевих компаній вже готові до роботи, підготовка ще шести завершується

Всі мережеві компанії будуть повністю готові до запуску ринку електроенергії з 1 липня. Про це заявив заступник директора з розвитку ринку і IT НЕК «Укренерго» Андрій Немировський під час круглого столу, організованого USAID, на тему «Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики та шляхи вирішення», передають «Українські новини».

«П'ять мережевих компаній повністю готові до роботи на ринку, шість – закінчують підготовку, інші будуть готові до кінця місяця», - повідомив Немировський.

Під час круглого столу, всі учасники - представники НКРЕКП і енергокомпаній, так і експерти - висловилися на користь важливості запуску ринку електроенергії 1 липня 2019 року. Дискусія йшла лише про технічну готовність системи до ринку.

На думку заступника генерального директора з питань перспективного розвитку та енергозберігаючих технологій ТОВ «Укренергоконсалтинг» Андрій Борисенко, всі відсталі регуляторні питання Кабінет Міністрів і НКРЕКП мають вирішити до кінця місяця.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії, що функціонує у відповідності зі стандартами ЄС, має бути запущений 1 липня 2019 року відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії". На засіданні уряду 5 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що ринок буде запущено вчасно.

Запуск нового ринку електричної енергії є частиною міжнародних зобов'язань України щодо імплементації норм Третього енергопакету Європейського союзу.