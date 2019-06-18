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    Економіка та фінанси

    Все готово до запуску нового ринку електроенергії з 1 липня - експерт

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    Реформа ринку електроенергії проводиться в рамках імплементації Україною Третього енергопакету ЄС - Все готово до запуску нового ринку електроенергії з 1 липня - експерт
    Реформа ринку електроенергії проводиться в рамках імплементації Україною Третього енергопакету ЄС

    Спецзобов’язання щодо забезпечення населення електроенергією за фіксованою ціною покладені на держкомпанії «Енергоатом», «Укргідроенерго» та «Укренерго»

    Врегульовані практично всі питання, необхідні для своєчасного запуску оптового ринку електроенергії. Про це на прес-конференції «Новий ринок електроенергії» повідомив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

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    Зокрема, Кабінет міністрів прийняв постанови про спеціальні зобов'язання на новому ринку електроенергії, що вводиться з 1 липня 2019 року. Спецзобов’язання щодо забезпечення населення електроенергією за фіксованою ціною покладені на держкомпанії «Енергоатом», «Укргідроенерго» та «Укренерго».

    «Коли Кабмін приймає рішення про PSO (публічні спеціальні зобов'язання - ред.) і викуп 90% електроенергії, виробленої НАЕК «Енергоатом», за фіксованою ціною для того, щоб далі ця електроенергія передавалася на потреби населення, це якраз і є та публічно корисна діяльність, якою і повинен займатися Кабінет міністрів», - сказав Гаврилечко.

    Гаврилечко акцентував увагу на тому, що реформа ринку електроенергії не тільки забезпечить стабільність тарифів для населення на найближчі 1,5 року, а й відкриє шлях до надання Україні макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

    «Отже, Кабмін прийняв всю необхідну нормативно-правову базу для того, щоб ринок запрацював. З 1 липня, швидше за все, він починає працювати. І як мінімум до 31 грудня 2020 року ціни для населення на електроенергію змінюватися не повинні. Україна в результаті виконує ті, що ми взяли на себе зобов'язання в плані Третього енергопакету. І, отже, Україна виконує необхідну умову для отримання від Євросоюзу макрофінансової допомоги в сумі 0,5 млрд. євро»,  зазначив економічний експерт.

    Нагадаємо, реформа ринку електроенергії проводиться в рамках імплементації Україною Третього енергопакету ЄС. Метою реформи є створення конкурентного оптового і роздрібного ринків електроенергії за європейською моделлю. Введення оптового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року - умова надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн. євро.

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