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    В'ятрович вже не очолює Український інститут національної пам'яті

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    <p>В'ятрович більше п&rsquo;яти років очолював Український інститут національної пам'яті</p> - В'ятрович вже не очолює Український інститут національної пам'яті

    В'ятрович більше п’яти років очолював Український інститут національної пам'яті

    «Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув», - зазначив В'ятрович

    Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович йде з посади.

    Про це він 18 вересня повідомив у Facebook.

    «Я завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років. Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув», - зазначив В'ятрович.

    Він перелічив здобутки під час свого керування УІНП:

    • Україна вільна від тоталітарної символіки
    • Архіви КГБ відкриті
    • Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність депортації
    • Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася
    • Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле.

    «Певен, робота Інституту має тривати. Мають втілитися започатковані інституційні проекти: створення Музею Революції гідності та Архіву національної пам’яті. Слід продовжувати роботу з популяризації історії - це знання, які роблять нас не лише розумнішими, але й сильнішими. Я отримав запевнення від прем‘єр-міністра Олексія Гончарука, що не зважаючи на зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам‘яті, будуть продовжені формат та напрямки роботи», - додав В'ятрович.

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