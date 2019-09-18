В'ятрович вже не очолює Український інститут національної пам'яті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В'ятрович більше п’яти років очолював Український інститут національної пам'яті

«Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув», - зазначив В'ятрович

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович йде з посади.

Про це він 18 вересня повідомив у Facebook.

«Я завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років. Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув», - зазначив В'ятрович.

Він перелічив здобутки під час свого керування УІНП:

Україна вільна від тоталітарної символіки

Архіви КГБ відкриті

Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність депортації

Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася

Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле.

«Певен, робота Інституту має тривати. Мають втілитися започатковані інституційні проекти: створення Музею Революції гідності та Архіву національної пам’яті. Слід продовжувати роботу з популяризації історії - це знання, які роблять нас не лише розумнішими, але й сильнішими. Я отримав запевнення від прем‘єр-міністра Олексія Гончарука, що не зважаючи на зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам‘яті, будуть продовжені формат та напрямки роботи», - додав В'ятрович.