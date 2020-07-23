Міністр інфраструктури обговорив з президентом Швейцарії розвиток транспорту в Україні



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Зустріч міністра інфраструктури Владислава Криклія з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою

Сторони також обговорили можливу подальшу співпрацю України та Швейцарії в морській галузі

Процедура міжнародних перевезень зі Швейцарією стала спрощеною завдяки підписанню Протоколу про внесення змін до міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів. Зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою. Повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури. За словами Криклія, Угода сприяла також спрощеній процедурі з Великою Британією, Білоруссю, Францією. Наразі на завершальній стадії угоди з Молдовою та Туреччиною.

«Сподіваюся, що незабаром лібералізацію вітатимемо й в авіаційній сфері. Наразі працюємо над укладанням угоди про зняття стримуючих бар’єрів у виконанні авіаційних перевезень».

Також наразі триває пошук стратегічного іноземного партнера для оновлення рухомого складу «Укрзалізниці». Планується, що у співпраці з національним виробником він зміг би досягти локалізації виробництва на території України не менше 40%, а також запровадити сучасні комплексні рішення щодо сервісного обслуговування та ремонту — повідомив міністр.

Розглядається і можливість розпочати реалізацію масштабного проєкту у столиці – «Київ Сіті Експрес», який передбачає розвиток та модернізацію залізничної інфраструктури регіону та закупівлю нового рухомого складу для здійснення приміських перевезень — сказав Криклій.

Сторони також обговорили можливу подальшу співпрацю України та Швейцарії в морській галузі. Крім цього, піднімали питання цифровізації транспортної системи, впровадження електронних документів і створення цифрових коридорів.