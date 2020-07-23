США готові визнати Швейцарію валютним маніпулятором



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Швейцарія використовує валютні інтервенції, скуповуючи долари, щоб не допустити занадто сильного зміцнення швейцарського франка

США включила Швейцарію до списку країн, які на думку Вашингтона, маніпулюють курсами валют

Сполучені Штати ополчилися на Швейцарію, яка є однією з найбагатших країн Європи, і готові визнати її «валютним маніпулятором». Про це пише Bloomberg з посиланням на найбільший швейцарський фінансовий холдинг UBS Group.

Швейцарія відповідає всім трьом критеріям, які необхідні для включення до американського списку валютних маніпуляторів, пише агентство. Держава має позитивне сальдо рахунку поточних операцій і двосторонній торговий профіцит. Крім того, Швейцарія використовує валютні інтервенції, скуповуючи долари, щоб не допустити занадто сильного зміцнення швейцарського франка.

Державі доводиться вдаватися до валютних інтервенцій, оскільки попит на швейцарську валюту зростає під час криз. Інвестори традиційно вважають франк притулком для інвестицій в періоди невизначеності у світовій економіці. У Вашингтоні ж вважають, що швейцарська влада, штучно послаблюючи власну валюту за рахунок скупки долара, намагаються надати місцевим виробникам експортні переваги. Швейцарська сторона такі звинувачення відкидає.

США на початку 2020 року включила Швейцарію до наглядового списку країн, які на думку Вашингтона, маніпулюють курсами валют. Тоді рішення було прийнято на тлі рекордного за три роки зміцнення швейцарського франка в євро, писав Reuters.

До слова, напередодні Україна підписала меморандум про взаєморозуміння між Офісом генерального прокурора, НАБУ і Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва. Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський у Маріїнському палаці зустрівся з президентом Швейцарії.