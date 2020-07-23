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    Зеленський і президент Швейцарії вирушили на Донбас

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    Володимир Зеленський та&nbsp;Симонетта Соммаруга зустрінуться з&nbsp;представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в&nbsp;Україні - Зеленський і президент Швейцарії вирушили на Донбас
    Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні

    На Луганщині президенти України та Швейцарії ознайомляться з реалізацією програми «Велике будівництво»

    Президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка перебуває в Україні з державним візитом, розпочали робочу поїздку до Донецької та Луганської областей. Про це  пресслужба Офісу президента.

    «Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області», — йдеться в повідомленні.

    Також на Луганщині президенти України та Швейцарії, як очікується, ознайомляться з реалізацією програми «Велике будівництво».

    Водночас, у Слов’янську запланована закрита нарада, про що повідомляє «Донбасс.Реалии». 

    «Біля Слов’янська на об’єкті КП «Вода Донбасу» чекають президента України Володимира Зеленського і президента Швейцарії Сімонетту Соммаругу. Привезли вантаж реагентів для знезараження води. У Слов’янську заплановано закриту нараду», — йдеться в повідомленні.

    До слова, напередодні Україна підписала меморандум про взаєморозуміння між Офісом генерального прокурора, НАБУ і Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва. 

    Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський у Маріїнському палаці зустрівся з президентом Швейцарії.

     

    ОБСЄ Донбас Швейцарія ООН Володимир Зеленський президент
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