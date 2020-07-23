Зеленський і президент Швейцарії вирушили на Донбас



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Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні

На Луганщині президенти України та Швейцарії ознайомляться з реалізацією програми «Велике будівництво»

Президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка перебуває в Україні з державним візитом, розпочали робочу поїздку до Донецької та Луганської областей. Про це пресслужба Офісу президента.

«Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області», — йдеться в повідомленні.

Також на Луганщині президенти України та Швейцарії, як очікується, ознайомляться з реалізацією програми «Велике будівництво».

Водночас, у Слов’янську запланована закрита нарада, про що повідомляє «Донбасс.Реалии».

Возле Славянска на объекте КП «Вода Донбасса» ждут президента Украины Владимира Зеленского и президента Швейцарии Симонетту Соммаругу.



Привезли груз реагентов для обеззараживания воды.



В Славянске запланировано закрытое совещание. pic.twitter.com/RPQRSwttnz — Донбасс.Реалии (@donbassrealii) July 23, 2020

«Біля Слов’янська на об’єкті КП «Вода Донбасу» чекають президента України Володимира Зеленського і президента Швейцарії Сімонетту Соммаругу. Привезли вантаж реагентів для знезараження води. У Слов’янську заплановано закриту нараду», — йдеться в повідомленні.

До слова, напередодні Україна підписала меморандум про взаєморозуміння між Офісом генерального прокурора, НАБУ і Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський у Маріїнському палаці зустрівся з президентом Швейцарії.