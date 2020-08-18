Міністр оборони Британії прибув до Києва
Воллес прибув до Києва з офіційним візитом
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва з офіційним візитом. Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні у Twitter.
«Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва з офіційним візитом. На порядку денному посилення співпраці між Великою Британією та Україною у сфері оборони та безпеки», - йдеться у повідомленні.
Додамо, 23 квітня відбулася телефонна розмова міністра оборони Андрія Тарана з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом, у якій співрозмовники підтвердили стратегічний характер партнерства.
Також зазначимо, що у липні Воллес заявив, що Лондон у рамках нової стратегії зовнішньої політики, політики безпеки та оборони розширить свої можливості з усунення загроз від Росії й Китаю у космічному просторі.
23 липня Велика Британія і США звинуватили Росію у космічних стрільбах.
Зазначається, Британія стурбована випробуванням зброї у космосі, а США заявили, що мають докази російських космічних стрільб.
За словами голови Космічного управління Британії Харві Сміта, владу турбує те, яким чином РФ випробувала один зі своїх супутників, випустивши з нього снаряд, який можна охарактеризувати як зброю.