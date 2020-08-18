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    Міністр оборони Британії прибув до Києва

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    Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес - Міністр оборони Британії прибув до Києва
    Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

    Воллес прибув до Києва з офіційним візитом

    Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва з офіційним візитом. Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні у Twitter.

    «Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва з офіційним візитом. На порядку денному посилення співпраці між Великою Британією та Україною у сфері оборони та безпеки», - йдеться у повідомленні.

    Додамо, 23 квітня відбулася телефонна розмова міністра оборони Андрія Тарана з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом, у якій співрозмовники підтвердили стратегічний характер партнерства.

    Також зазначимо, що у липні Воллес заявив, що Лондон у рамках нової стратегії зовнішньої політики, політики безпеки та оборони розширить свої можливості з усунення загроз від Росії й Китаю у космічному просторі.

    23 липня Велика Британія і США звинуватили Росію у космічних стрільбах

    Зазначається, Британія стурбована випробуванням зброї у космосі, а США заявили, що мають докази російських космічних стрільб.

    За словами голови Космічного управління Британії Харві Сміта, владу турбує те, яким чином РФ випробувала один зі своїх супутників, випустивши з нього снаряд, який можна охарактеризувати як зброю.


    міністр Міноборони Велика Британія Україна
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