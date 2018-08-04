Міністр оборони Швеції відповів на брехню Шойгу щодо НАТО
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Гультквіст стверджує, що Швеція вільна від військових альянсів, і приймає власні рішення
Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст звинуватив свого російського колегу Сергія Шойгу у розповсюдженні неправдивої інформації про співпрацю Швеції та НАТО.
Про це повідомляє DW.
Раніше, виступаючи 24 липня на колегії Міноборони РФ Шойгу розповів про те, що Москва стурбована втягуванням Фінляндії і Швеції в структури НАТО.
«У травні підписаний договір, що передбачає їх повноправну участь в навчаннях альянсу і можливість використання його систем управління військами та зброєю. Натомість НАТО отримала безперешкодний доступ в повітряний простір і територіальні води цих країн», – сказав Шойгу.
У відповідь на це міністр оборони Швеції заявив, що вхід будь-якого іноземного судна або літака в територіальні води або повітряний простір Швеції можливий тільки після отримання спеціального дозволу.
«Швеція вільна від військових альянсів, і ми приймаємо власні рішення. Це було помилкове висловлювання», – сказав Гультквіст.