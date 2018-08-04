Міністр оборони Швеції відповів на брехню Шойгу щодо НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст

Гультквіст стверджує, що Швеція вільна від військових альянсів, і приймає власні рішення

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст звинуватив свого російського колегу Сергія Шойгу у розповсюдженні неправдивої інформації про співпрацю Швеції та НАТО.

Про це повідомляє DW.

«Те, про що говорить міністр оборони Росії – брехня. НАТО не має необмеженого доступу ні до фінських, ні до шведських територіальних вод чи повітряного простору», – сказав Гультквіст.

Раніше, виступаючи 24 липня на колегії Міноборони РФ Шойгу розповів про те, що Москва стурбована втягуванням Фінляндії і Швеції в структури НАТО.

«У травні підписаний договір, що передбачає їх повноправну участь в навчаннях альянсу і можливість використання його систем управління військами та зброєю. Натомість НАТО отримала безперешкодний доступ в повітряний простір і територіальні води цих країн», – сказав Шойгу.

У відповідь на це міністр оборони Швеції заявив, що вхід будь-якого іноземного судна або літака в територіальні води або повітряний простір Швеції можливий тільки після отримання спеціального дозволу.

«Швеція вільна від військових альянсів, і ми приймаємо власні рішення. Це було помилкове висловлювання», – сказав Гультквіст.