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    Міністр оборони визнав: перемир'я не дотримується

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    <span>Міністр оборони України Андрій&nbsp;</span><span>Загороднюк виступив в ефірі 1+1&nbsp;</span> - Міністр оборони визнав: перемир'я не дотримується
    Міністр оборони України Андрій Загороднюк виступив в ефірі 1+1 

    Урядовець спочатку запевняв, що «такі загострення були і раніше» на Донбасі

    Міністр оборони України Андрій Загороднюк прокоментував інформацію про те, що за неповний січень місяць 2020 року на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинуло восьмеро українських військових. Для порівняння, минулого року у січні Україна втратила трьох захисників.

    Так, під час ефіру на телеканалі «1+1» урядовець спочатку почав запевняти, що «такі загострення були і раніше». Але згодом визнав, що перемир'я не дотримується, і «Україна звертає на цей факт світову спільноту».

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    До слова, напередодні міністр оборони виступив за скорочення терміну служби в арміїНагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав указ про терміни призову в 2020 році. Згідно з указом, навесні в армію будуть призивати 20-річних, з 18 років можна піти в армію добровільно.

    Також розвідка в середу повідомила, що Росія перекидає бойовикам на Донбас військову техніку і боєприпаси.

    Нагадаємо, вчора на Донбасі снайпер бойовиків застрелив 22-річного військового Миколу Сорочука.

    Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

    Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони. 

    Як писав Главком, минулого року за весь місяць січень на Донбасі загинули троє воїнів

     Дивіться також: 
    бойовики на Донбасі Донбас міністр війна Україна боєприпаси Андрій Загороднюк
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