Москаль: Поки Путін при владі, мир на Донбасі ніколи не настане



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Путіну у Росії не пробачать, якщо він полишить все «нацистам», «фашистам», «Правому сектору», бандерівцям», - Москаль

Експосадовець вважає, що Путін не піде з Донбасу, бо у нього вибори 2024 року

Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласної державної адміністрації впевнений, що президент РФ Путін не забере свої війська з Донбасу. Таку думку експосадовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Москаля, Путін не піде з Донбасу, бо «у нього вибори 2024 року». «Там (у Росії – «Главком») не пробачать йому, якщо він полишить все «нацистам», «фашистам», «Правому сектору», бандерівцям». На нього начіплять купу ярликів і рейтинг впаде», - запевнив колишній чиновник.

Нагадаємо, екскерівник СБУ і колишній представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що з проведенням виборів на окупованих територіях Луганської і Донецької областей навіть після встановлення миру слід почекати років п'ять.

Москаль же впевнений, що «поки буде Путін при владі, мир ніколи не настане». «Я не знаю, може у Марчука як у колишнього голови СБУ є інші дані, але я вам кажу те, що бачу», - стверджує колишній голова Луганської облдержадміністрації.

Нагадаємо, Геннадій Москаль відомий не лише на Закарпатті, чи Луганщині, де він очолював області, а й у всій Україні. Він працював заступником голови МВС, наприкінці 90-х очолював ГУ МВС у Криму. Зараз вже понад пів року не працює на державній службі. Наприкінці квітня 2019-го він написав заяву про відставку з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, яку задовольнив новообраний президент Володимир Зеленський у червні. Призначений у липні минулого року новий керманич області Ігор Бондаренко зміг протриматися на своїй посаді лише пів року і був звільнений з формулюванням «у зв’язку з відсутністю результатів». Нині на Закарпатті немає повноцінного керівника. Виконувачем обов’язків є Олексій Гетманенко.

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