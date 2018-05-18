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    Міністр освіти з трибуни Ради розказала про їжачка та молочко

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    Лілія Гриневич
    Лілія Гриневич

    Психологічні особливості 6-річної дитини не дозволяють тестувати її для зарахування до школи, - Гриневич

    Під час тестування для зарахування до школи 6-річним дітям ставлять такі запитання, відповідь на які знають тільки ті, хто про це запитує. Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич з трибуни Верховної Ради, навівши приклад одного з таких запитань.

    «Наприклад, що спільного між їжачком і молочком? Я вас зараз, можливо, здивую. Відповідь на це запитання конкурсу - і той, і інше згортаються», - розказала вона.

    Гриневич додала, що Міністерство обурене такими запитаннями. 

    За словами міністра, психологічні особливості 6-річної дитини не дозволяють тестувати її для зарахування до школи. Міністр наголосила, що цей конкурс перетворюється на конкурс батьків, дзвінка і хабаря.

    міністр конкурс Лілія Гриневич
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