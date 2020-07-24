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    Міністр розповів, коли в Україні запровадять 2D-кодування ліків

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    2D-кодування допоможе боротися з фальсифікатом на ринку лікарських засобів&nbsp; - Міністр розповів, коли в Україні запровадять 2D-кодування ліків
    2D-кодування допоможе боротися з фальсифікатом на ринку лікарських засобів 

    На впровадження 2D-кодування можуть піти від 2 до 2,5 років

    Представники Міністерства охорони здоров'я та фармвиробництв обговорили питання запровадження 2D-кодування лікарських засобів. Втім, за словами очільника МОЗ, на впровадження 2D-кодування можуть піти від 2 до 2,5 років, оскільки деяким фармвиробникам потрібно переобладнати виробничі лінії.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «За даними ВООЗ, до 10% лікарських засобів, які є на ринку України, фальсифіковані. Це великий ризик для пацієнтів. ...Перше, що ми проговорили, - запровадження 2D-кодування на наших лікарських засобах, усіх, що використовуються і зареєстровані в Україні. Це і українського, і імпортного виробництва. Така світова практика», - сказав Степанов.

    За його словами, 2D-кодування здійснюватиметься під час виробництва препаратів, код одразу вноситься в загальну систему, і шлях лікарського засобу можна буде відслідковувати від виробництва до аптеки. «Таким чином ми можемо чітко проконтролювати, що в наших аптеках не буде фальсифікованих лікарських засобів», - сказав Степанов.

    Першими на 2D-кодування будуть переведені ті лікарські засоби, які входять до урядової програми «Доступні ліки».

    Між іншим, стало відомо скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу в Україні.

     

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