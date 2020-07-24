Новий антирекорд: за добу госпіталізовано 255 хворих на коронавірус



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Фото: Укрінформ

Міністр зазначив, що така кількість госпіталізованих - це новий антирекорд для України

В Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За минулу добу (на Covid-19 - ред.) захворіло 972 особи. З них 65 дітей, а також 43 медичних працівники. Було госпіталізовано 255 осіб. Зафіксовано 20 летальних випадків», - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що така кількість госпіталізованих - це новий антирекорд. При цьому, за добу одужало 886 пацієнтів.

«Загалом за весь час пандемії захворіло 62 тис. 823 людини. З них 4465 дітей, а також 8196 медичних працівників», - додав Максим Степанов.

За його словами, загалом одужало 34 тис. 886 людей, а летальних випадків 1571.

«За попередню добу загалом було здійснено 31 тис. 984 тестування. Із них 16 тис. 323 - дослідження методом ПЛР, а також 15 тис. 661 дослідження методом ІФА», - зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

Також повідомлялося, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України.

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