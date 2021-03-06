Міністр Степанов порівняв себе із Далай-ламою

Тих, хто не хоче робити щеплення, урядовець назвав «колаборантами Covid-19»

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців брати приклад із тібетського лідера Далай-лами, який сьогодні зробив щеплення індійською вакциною.

«Колаборантам Covid-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте як Далай-лама», – написав Степанов у Facebook.

Міністр охорони здоров'я після щеплення індійською вакциною розмістив у соцмережах свій портрет у одязі буддистського ченця

Міністр також виклав зображення картини Олександра Ройтбурда. На ній зображений Степанов в одязі буддійського ченця та червоною цяткою на лобі.

Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

У вівторок, 2 березня, під час поїздки на Донбас президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу.

Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

Глава МОЗ очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.