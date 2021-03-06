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    Міністр Степанов порівняв себе із Далай-ламою

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    Міністр Степанов виклав в соцмережі свій портрет роботи Олександра Ройтбурда - Міністр Степанов порівняв себе із Далай-ламою

    Міністр Степанов виклав в соцмережі свій портрет роботи Олександра Ройтбурда

    Фото: facebook/maksym.stepanov.official

    Тих, хто не хоче робити щеплення, урядовець назвав «колаборантами Covid-19»

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців брати приклад із тібетського лідера Далай-лами, який сьогодні зробив щеплення індійською вакциною.

    «Колаборантам Covid-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте як Далай-лама», – написав Степанов у Facebook.

    Міністр охорони здоров'я після щеплення індійською вакциною розмістив у соцмережах свій портрет у одязі буддистського ченця

    Міністр охорони здоров'я після щеплення індійською вакциною розмістив у соцмережах свій портрет у одязі буддистського ченця

    Міністр також виклав зображення картини Олександра Ройтбурда. На ній зображений Степанов в одязі буддійського ченця та червоною цяткою на лобі.

    Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    У вівторок, 2 березня, під час поїздки на Донбас президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу.

    Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

    Глава МОЗ очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

    Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

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    Теги: Донбас міністр Індія Володимир Зеленський Максим Степанов президент щеплення вакцинація коронавірус
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