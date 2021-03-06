Міністр Степанов порівняв себе із Далай-ламою
Міністр Степанов виклав в соцмережі свій портрет роботи Олександра Ройтбурда
Тих, хто не хоче робити щеплення, урядовець назвав «колаборантами Covid-19»
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців брати приклад із тібетського лідера Далай-лами, який сьогодні зробив щеплення індійською вакциною.
«Колаборантам Covid-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте як Далай-лама», – написав Степанов у Facebook.
Міністр також виклав зображення картини Олександра Ройтбурда. На ній зображений Степанов в одязі буддійського ченця та червоною цяткою на лобі.
Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.
У вівторок, 2 березня, під час поїздки на Донбас президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу.
Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.
Глава МОЗ очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.
Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.