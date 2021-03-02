До семи мільйонів за місяць: Степанов озвучив плани щодо Covid-вакцинації

МОЗ планує вже цього тижня робити до 10 тисяч Covid-щеплень за день

Кількість вакцинацій має зрости шляхом збільшення мобільних бригад

У понеділок, 1 березня, в Україні було вакциновано від коронавірусу 1764 особи, до кінця тижня МОЗ планує довести денний показник щеплень до 10 тисяч, а влітку – до семи мільйонів за місяць.

Про це у понеділок ввечері в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на каналі ICTV сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За останню добу було зроблено 1764 вакцинації, а 4905 людей – яких загалом ми вакцинували першою дозою. До кінця цього тижня ми збільшимо цю кількість, думаю, в середньому маємо дійти до 10 тисяч вакцинацій (за добу – ред.)», – заявив очільник МОЗ.

За його словами, кількість вакцинацій має зрости шляхом збільшення мобільних бригад.

Також Степанов очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць. За його словами, в суботу та неділю мало вакцинацій, тому що у лікарів, яких мають вакцинувати на першому етапі, вихідний.

Міністр запевняє, що вакцинація в Україні розгортається в «нормальному режимі, як в цивілізованих країнах Європи та світу».

Максим Степанов також стверджує, що план щодо Covid-вакцинації в Україні не зірвано.

До слова, китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

У понеділок, 1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

Раніше очільник МОЗ обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7. За його словами, у міністерстві запланували п'ять основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.