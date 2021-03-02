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    Зеленський вакцинувався від коронавірусу

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    Президент Володимир Зеленський отримав щеплення під час візиту на Донбас - Зеленський вакцинувався від коронавірусу
    Президент Володимир Зеленський отримав щеплення під час візиту на Донбас
    Фото: Володимир Зеленський, Twitter

    Володимир Зеленський закликав громадян України записатися в чергу «Дія» на вакцинацію

    У вівторок, 2 березня, під час поїздки на Донбас президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу.

    Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

    «Лікарів та військових вже вакцинують. Всіх інших закликаю записатися в чергу «Дія». Боятися нема чого, подаю власний приклад», – написав президент.

    У твіттері Зеленський повідомив, що вакцинувався на передовій із українськими військовослужбовцями як головнокомандувач.

    «Та сама Oxford/AstraZeneca (Covishield) із Індії, яка була доставлена першою до України, і яку отримали мільйони людей у всьому світі. Вакцина дасть змогу нам знову жити без обмежень», – наголосив він.

    У понеділок, 1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

    Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

    Глава МОЗ очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

    Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

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    Теги: Володимир Зеленський президент вакцинація коронавірус
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