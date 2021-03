У вівторок, 2 березня, під час поїздки на Донбас президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Лікарів та військових вже вакцинують. Всіх інших закликаю записатися в чергу «Дія». Боятися нема чого, подаю власний приклад», – написав президент.

У твіттері Зеленський повідомив, що вакцинувався на передовій із українськими військовослужбовцями як головнокомандувач.

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to & received by millions of people in the world. Vaccine will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK