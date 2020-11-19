Міністр запевняє, що кисню в лікарнях достатньо

Тим часом пацієнти розповідають, що в лікарнях катастрофічно не вистачає кисню

Степанов каже, що кількість ліжок з киснем в лікарнях збільшується щодня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні на цей час у лікарнях є понад 23 тисяч ліжок з підведеним киснем. Він запевнив, що число кисневих точок намагаються збільшувати кожен день.

Про це глава МОЗ заявив у ході брифінгу.

«Ми кожен день нарощуємо цю кількість кисневих точок. Ми стартували з 3,5 тисячі ліжок з підведеною киснем у квітні, а зараз ми маємо 23 571 ліжко з підведеним киснем», - зазначив міністр.

Він додав, що таким чином число ліжок з киснем зросло в більш ніж сім раз, і це не межа.

Також міністр вважає, що багато українців, маючи симптоми коронавірусу, дуже пізно звертаються за медичною допомогою. Він закликав не займатися самолікуванням і не купувати ліки, які не передбачені при вірусному захворюванні. Сам Степанов наразі теж хворіє на коронавірус та лікується вдома.

Нагадаємо, напередодні волонтерка Дана Ярова, яка теж перехворіла на коронавірус, розповіла про нестачу кисню в лікарняхю Зокрема вона повідомила, що в одній із лікарень Київщини батько помер, бо віддав кисень сину.

Нагадаємо, у Житомирі від ускладнень після коронавірусу померла 39-річна викладачка Ольга Грабар. Вона працювала в державному технологічному університеті, і напередодні своєї смерті написала пост у Facebook зі зверненням до місцевої влади через нестачу кисню в лікарні.

До слова, напередодні Фонд Порошенка домовився про поставки кисневих станцій до лікарень.

Раніше волонтерка Леся Литвинова розповіла про війну за кисень в українських лікарнях. Зокрема, Литвинова, до якої зараз звертаються в тому числі за кисневими концентраторами, розповіла, що через карантин вихідного дня волонтери на вихідні змушені переносити концентратори з офісу, який закривається, до гаража.

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За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Як повідомлялося, у Києві коронавірус виявлено у 1348 людей. Це на 135 осіб більше, ніж за попередню добу.