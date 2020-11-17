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    Здоров'я

    У Житомирі від коронавірусу померла педагог, яка просила привезти кисень в лікарню

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    У Житомирі від коронавірусу померла викладачка Житомирського державного технологічного університету - У Житомирі від коронавірусу померла педагог, яка просила привезти кисень в лікарню
    У Житомирі від коронавірусу померла викладачка Житомирського державного технологічного університету

    За два дні до смерті жінка звернулася до місцевої влади з проханням привезти хворим кисень

    У Житомирі від ускладнень після коронавірусу померла 39-річна викладачка Ольга Грабар. Вона працювала в державному технологічному університеті, і напередодні своєї смерті написала пост у Facebook зі зверненням до місцевої влади через нестачу кисню в лікарні.

    Ольга Грабар звернулася до мера міста Житомира 15 листопада і повідомила йому про проблеми з киснем в лікарнях.

    «Сергій Іванович, терміново потрібна ваша допомога для людей, що лежать в міській лікарні №1! Для людей в реанімації на ковід–19 вже немає кисню! Сьогодні реанімація працювала через раз! А це єдиний наш шанс на порятунок! Зробіть що–небудь! Я знаю, ви в цьому місті можете все! Я не знаю, як нам зараз пережити ніч, а на ранок кисню немає взагалі! Я зараз сама тут лежу, кисень відключали за сьогодні вже 8 разів! Бідні лікарі в реанімації не знають, що робити! Врятуйте! Найстрашніше, що у нас немає часу!», – йшлося у зверненні молодої жінки

    В коментарях до посту заступник Сухомлина відповіла, що проблема вирішена і станом на 10 годину вечора 15 листопада кисень був доставлений в лікарню. Там же, в коментарях, подруга Ольги опублікувала скрін листування в той день, де жінка повідомила, що кисень так і не з'явився.

    Проте вранці 17 листопада стало відомо, що Ольга Грабар померла.

    Раніше Національна служба здоров’я України повідомила, що договір на стаціонарне лікування пацієнтів з Covid-19 має 429 медзакладівНСЗУ виплатила понад 8 млрд грн за надання допомоги пацієнтам з коронавірусом та з підозрою на нього.
    Очільник МОЗ 17 листопада повідомив, що у трьох містах з’являться мобільні коронавірусні госпіталі.

    Зазначимо, що в Україні за минулу добу 16 листопада коронавірус виявили у 11 968 людейТакож за минулу добу було шпиталізовано 1 610 осіб з ознаками Covid-19. Померли внаслідок хвороби за минулу добу 159 пацієнтів. Одужало – 6 786 осіб.

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    Теги: смерть Житомир жінка педагог коронавірус
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