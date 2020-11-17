У Житомирі від коронавірусу померла педагог, яка просила привезти кисень в лікарню

За два дні до смерті жінка звернулася до місцевої влади з проханням привезти хворим кисень

У Житомирі від ускладнень після коронавірусу померла 39-річна викладачка Ольга Грабар. Вона працювала в державному технологічному університеті, і напередодні своєї смерті написала пост у Facebook зі зверненням до місцевої влади через нестачу кисню в лікарні.

Ольга Грабар звернулася до мера міста Житомира 15 листопада і повідомила йому про проблеми з киснем в лікарнях.

«Сергій Іванович, терміново потрібна ваша допомога для людей, що лежать в міській лікарні №1! Для людей в реанімації на ковід–19 вже немає кисню! Сьогодні реанімація працювала через раз! А це єдиний наш шанс на порятунок! Зробіть що–небудь! Я знаю, ви в цьому місті можете все! Я не знаю, як нам зараз пережити ніч, а на ранок кисню немає взагалі! Я зараз сама тут лежу, кисень відключали за сьогодні вже 8 разів! Бідні лікарі в реанімації не знають, що робити! Врятуйте! Найстрашніше, що у нас немає часу!», – йшлося у зверненні молодої жінки

В коментарях до посту заступник Сухомлина відповіла, що проблема вирішена і станом на 10 годину вечора 15 листопада кисень був доставлений в лікарню. Там же, в коментарях, подруга Ольги опублікувала скрін листування в той день, де жінка повідомила, що кисень так і не з'явився.

Проте вранці 17 листопада стало відомо, що Ольга Грабар померла.