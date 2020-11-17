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    Фонд Порошенка домовився про поставки кисневих станцій до лікарень

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    Українським лікарням не вистачає кисневих концентраторів&nbsp; - Фонд Порошенка домовився про поставки кисневих станцій до лікарень
    Українським лікарням не вистачає кисневих концентраторів 
    Фото: Суспільне Буковина

    Кисневі концентратори і станції мають надійти до українських лікарень до кінця року

    Фонд Петра Порошенка уклав угоду про поставку кисневих концентраторів і станцій, які мають надійти до кінця року. Про це п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» повідомив у своєму відеозверненні, в якому він оприлюднив терміновий план щодо подолання коронавірусної пандемії в Україні.  

     «Мій Фонд вже уклав угоду на поставку першої партії кисневих концентраторів і кисневих станцій для лікарень. Купили все, що знайшли і що можуть поставити до кінця року. Але благодійники не можуть підмінити собою державу», – наголосив Порошенко.  

    Лідер «ЄС» також вимагає забезпечити доступ кожного ліжка до кисню, насамперед за допомогою кисневих станцій та концентраторів. І вести окремий публічний статистичний облік реанімаційних ліжок із забезпеченням киснем.

    «У ковідному фонді, – якщо не красти на дороги і відосики! – достатньо коштів для постачання ліків та препаратів для безкоштовного забезпечення хворих відповідно до протоколів Міністерства охорони здоров’я», – переконаний п’ятий президент. 

    Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко представив план порятунку України від кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

    Напередодні волонтерка розповіла про війну за кисень в українських лікарнях. Зокрема, Леся Литвинова, до якої зараз звертаються в тому числі за кисневими концентраторами, розповіла, що через карантин вихідного дня волонтери на вихідні змушені переносити концентратори з офісу, який закривається, до гаража.

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність лікарня гуманітарна допомога грип хвороби карантин коронавірус
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