Міністри закордонних справ країн НАТО сьогодні зустрінуться у Брюсселі

Головним питанням зустрічі стане підготовка до саміту НАТО, який планують провести у липні

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО у п'ятницю, 27 квітня, обговорять підготовку до саміту, що відбудеться у липні, а також інші актуальні питання, включаючи російську загрозу та прагнення України вступити до Альянсу. Зокрема, до порядку денного зустрічі включено обговорення загроз, які становить нині для союзників і партнерів Росія,



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Головним питанням зустрічі стане підготовка до саміту НАТО, який планують провести у липні

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО у п'ятницю, 27 квітня, обговорять підготовку до саміту, що відбудеться у липні, а також інші актуальні питання, включаючи російську загрозу та прагнення України вступити до Альянсу.

Зокрема, до порядку денного зустрічі включено обговорення загроз, які становить нині для союзників і партнерів Росія, включаючи окупацію Криму, військову агресію на сході України, втручання у демократичні процеси, кібератаки, дезінформацію на підтримку режиму у Сирії.

Крім того, глави МЗС обміняються думками про політику відкритих дверей, зокрема євроатлантичні прагнення України, Грузії, Боснії і Герцеговини, Македонії.

Міністри також обговорять ситуацію на Близькому Сході, у Північній Африці й Афганістані.

Та головним питанням зустрічі стане підготовка до саміту НАТО, який пройде 11-12 липня у Брюсселі.

Слід зауважити, це буде остання зустріч союзників у будівлі старої штаб-квартири, де Альянс розміщувався впродовж 50 років.

Наступне засідання на рівні міністрів оборони пройде у червні вже у новій штаб-квартирі.

Напередодні Угорщина вчергове заблокувала міністерське засідання комісії Україна-НАТО, і не виключено, що зробить теж саме із засіданням Комісії на найвищому рівні у липні цього року.