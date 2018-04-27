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    Міністри закордонних справ країн НАТО сьогодні зустрінуться у Брюсселі

    Головним питанням зустрічі стане підготовка до саміту НАТО, який планують провести у липні
    Міністри закордонних справ країн-членів НАТО у п'ятницю, 27 квітня, обговорять підготовку до саміту, що відбудеться у липні, а також інші актуальні питання, включаючи російську загрозу та прагнення України вступити до Альянсу. Зокрема, до порядку денного зустрічі включено обговорення загроз, які становить нині для союзників і партнерів Росія,
    • 27 Квiтня, 09:06
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    Головним питанням зустрічі стане підготовка до саміту НАТО, який планують провести у липні

    Міністри закордонних справ країн-членів НАТО у п'ятницю, 27 квітня, обговорять підготовку до саміту, що відбудеться у липні, а також інші актуальні питання, включаючи російську загрозу та прагнення України вступити до Альянсу.

    Зокрема, до порядку денного зустрічі включено обговорення загроз, які становить нині для союзників і партнерів Росія, включаючи окупацію Криму, військову агресію на сході України, втручання у демократичні процеси, кібератаки, дезінформацію на підтримку режиму у Сирії. 

    Крім того, глави МЗС обміняються думками про політику відкритих дверей, зокрема євроатлантичні прагнення України, Грузії, Боснії і Герцеговини, Македонії. 

    Міністри також обговорять ситуацію на Близькому Сході, у Північній Африці й Афганістані. 

    Та головним питанням зустрічі стане підготовка до саміту НАТО, який пройде 11-12 липня у Брюсселі. 

    Слід зауважити, це буде остання зустріч союзників у будівлі старої штаб-квартири, де Альянс розміщувався впродовж 50 років. 

    Наступне засідання на рівні міністрів оборони пройде у червні вже у новій штаб-квартирі. 

    Напередодні Угорщина вчергове заблокувала міністерське засідання комісії Україна-НАТО, і не виключено, що зробить теж саме із засіданням Комісії на найвищому рівні у липні цього року.

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