Міністром транспорту США вперше став відкритий гей

Буттіджедж буде курирувати національні авіалінії, шосе і транспортні системи

Сенат затвердив кандидатуру Пітера Буттіджеджа, відкритого гея та колишнього мера, на посаді міністра транспорту США.

Про це повідомляє CNN.

Пітер Буттіджедж стане першим в історії відкритим геєм на посаді міністра США. Він керуватиме федеральним агентством транспорту зі штатом у 55 тисяч співробітників, яке управляє національними авіалініями, шосе та транспортними системами.

До свого призначення на посаду міністра, Пітер Буттіджедж був мером міста Саут Бенд у штаті Індіана та брав участь у перших етапах демократичних праймеріз у 2020 році в якості кандидата в президенти США, але зняв свою кандидатуру на користь Джозефа Байдена.

Експерти прогнозують, що Буттіджедж відіграє значну роль у реформі інфраструктури США, яку анонсував президент Байден. Крім того, діяльність Буттіджеджа на одній з найвищих посад в країні стане джерелом необхідного досвіду для подальшої кар'єри політика.

Зазначимо, що наприкінці 2020 року міністр європейських справ Франції Клеман Бон публічно оголосив, що він гей, заявивши, що орієнтація не заважає йому бути міністром.

Раніше повідомлялося, що у США з'явиться перший трансгендерний федеральний чиновник, затверджений Сенатом.

До слова, Байден дозволив трансгендерам служити в армії США.