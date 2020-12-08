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    Французький міністр зізнався, що він гей

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    Клеман Бон публічно оголосив, що він гей - Французький міністр зізнався, що він гей
    Клеман Бон публічно оголосив, що він гей
    Фото: diplomatie.gouv.fr

    Міністр пообіцяв підтримувати ЛГБТ-спільноту в Польщі

    Міністр європейських справ Франції Клеман Бон публічно оголосив, що він гей, заявивши, що орієнтація не заважає йому бути міністром. 

    Бон сказав про це в інтерв'ю французькому гей-журналу Têtu, повідомляє Politico.

    «Я гей, і у мене немає проблем сказати про це», - заявив він журналу.

    Він сказав, що хотів показати, що його гомосексуальність «не є перешкодою» для того, щоб стати міністром. Повне інтерв'ю з Боном журнал опублікує в середу.

    В розмові з журналом Бон також пообіцяв підтримувати ЛГБТ-спільноту в Польщі. Він сказав, що відвідає польську «зону, вільну від ЛГБТ» на початку наступного року, а також надасть підтримку польській організації із захисту прав на аборт.

    Сотні польських муніципалітетів оголосили себе зонами, вільними від ЛГБТ. У серпні польський уряд запропонував підтримати міста, що втратили через цей статус фінансування ЄС.

    «Я б не хотів, щоб люди говорили, що я борюся проти зон, вільних від ЛГБТ, тому що я гей. Було б образливо сказати, що я веду цю боротьбу за себе. Однак як міністр у європейських справах у мене є додаткова відповідальність. Я повинен боротися за толерантність», - заявив Бон.

    Між іншим, нещодавно литовський депутат, який виступав проти сексменшин, «засвітився» з оголеним чоловіком.

    Також Йожеф Саєр, європейський депутат від правлячої партії Угорщини, яка вороже ставиться до прав ЛГБТ, був змушений покинути посаду після того, як його спіймали на секс-вечірці за участі здебільшого чоловіків в Брюсселі. 

     

    Теги: ЄС міністр депутат сексменшини Франція ЛГБТ
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