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    У світі

    Байден скасував низку указів Трампа щодо мігрантів

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    Джо&nbsp;Байден відновив розпорядження про возз'єднання сімей нелегальних мігрантів із дітьми, розлученими на кордоні США та Мексики - Байден скасував низку указів Трампа щодо мігрантів
    Джо Байден відновив розпорядження про возз'єднання сімей нелегальних мігрантів із дітьми, розлученими на кордоні США та Мексики

    В указах йдеться про необхідність «відновлення віри в імміграційну систему країни»

    Президент США Джо Байден скасував три укази, який підписав колишній глава Білого дому Дональд Трамп.

    Всі три укази стосуються політики щодо мігрантів у США.

    Зокрема, Байден відновив розпорядження про возз'єднання сімей нелегальних мігрантів із дітьми, розлученими на кордоні США та Мексики.

    Ще два укази спрямовані на «усунення причин міграції». В указах йдеться про необхідність «відновлення віри в імміграційну систему країни».

    Раніше стало відомо, що Джо Байден, який 20 січня вступив на посаду президента США, провів першу телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

    Представник Білого дому Джен Псакі, коментуючи розмову двох президентів, повідомила, що Байден «не стримувався» в спілкуванні з російським колегою, він «відверто висловлювався з приводу того, як поводяться з Олексієм Навальним і з демонстрантами».

    Також Джо Байден назвав «агресією» російське втручання в Україні.

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп мігранти політика Мексика президент указ
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