Байден скасував низку указів Трампа щодо мігрантів

Джо Байден відновив розпорядження про возз'єднання сімей нелегальних мігрантів із дітьми, розлученими на кордоні США та Мексики

В указах йдеться про необхідність «відновлення віри в імміграційну систему країни»

Президент США Джо Байден скасував три укази, який підписав колишній глава Білого дому Дональд Трамп.

Всі три укази стосуються політики щодо мігрантів у США.

Зокрема, Байден відновив розпорядження про возз'єднання сімей нелегальних мігрантів із дітьми, розлученими на кордоні США та Мексики.

Ще два укази спрямовані на «усунення причин міграції». В указах йдеться про необхідність «відновлення віри в імміграційну систему країни».

Раніше стало відомо, що Джо Байден, який 20 січня вступив на посаду президента США, провів першу телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Представник Білого дому Джен Псакі, коментуючи розмову двох президентів, повідомила, що Байден «не стримувався» в спілкуванні з російським колегою, він «відверто висловлювався з приводу того, як поводяться з Олексієм Навальним і з демонстрантами».

Також Джо Байден назвав «агресією» російське втручання в Україні.