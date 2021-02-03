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    У США схвалили санкції проти NewsOne, ZIK і «112 Україна»

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    РНБО ввела санкції проти народного депутата Тараса Козака - У США схвалили санкції проти NewsOne, ZIK і «112 Україна»
    РНБО ввела санкції проти народного депутата Тараса Козака
    Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook

    США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії

    Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії, повідомили в пресслужбі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

    «Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого. 

    Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

    Колишній президент України Петро Порошенко підтримав рішення РНБО як таке, що направлене на захист України.  

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    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ телебачення США санкції
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