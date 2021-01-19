У США з'явиться перший трансгендерний федеральний чиновник, затверджений Сенатом

Рейчел Левайн народилась чоловіком і зараз працює міністром охорони здоров'я штату Пенсильванія

Рейчел Левайн народилась чоловіком і зараз працює міністром охорони здоров'я штату Пенсильванія

Байден призначив трансгендера на посаду помічника голови МОЗ

46-й президент США Джо Байден призначив Рейчел Лівайн на посаду помічниці міністра охорони здоров’я. Вона увійде в історію як перший трансгендерний федеральний чиновник, затверджений Сенатом США.

Про це йдеться у заяві Байдена.

Обраний американський президент сподівається, що Лівайн вдасться допомогти США у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

«Доктор Рейчел Лівайн забезпечить стійке лідерство і необхідний досвід, щоб допомогти людям подолати цю пандемію - незалежно від їх поштового індексу, раси, релігії, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або інвалідності - і задовольнити потреби охорони здоров'я нашій країні в цей критичний момент», - йдеться в повідомленні.

Обраний віце-президент Камала Харріс похвалила Лівайн як «чудового державного службовця, яка володіє знаннями і досвідом», щоб допомогти стримати пандемію коронавірусу і «захистити і поліпшити здоров'я і благополуччя американського народу».

Левайн на сьогодні є міністром охорони здоров'я Пенсільванії та професором педіатрії і психіатрії в Медичному коледжі штату Пенсільванія.

Вона працювала генеральним лікарем штату в 2015 році і помічником міністра охорони здоров'я в 2017 році. Левайн була затверджена міністром охорони здоров'я штату в 2018 році при адміністрації демократичного губернатора Тома Вольфа.

Протягом усієї своєї кар'єри Левайн писала про опіоїдну кризу, ЛГБТ-медицину, лікарську марихуану, розлади харчової поведінки і підліткову медицину.