Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада

Синоптики прогнозують місцями туман

Погода в Україні у середу, 27 листопада, буде з мінливою хмарністю, місцями передбачається невеликий мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Згідно з прогнозом, вночі у західних, вдень у північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця, у південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +3 до -2°C. Вночі температура в Україні буде від -3 до -8°C.

У західних областях, на Одещині та в Криму +2-7°C.

Прогноз погоди на 27 листопада Фото: Укргідрометцентр

На Київщині передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі від -3 до -8°C, вдень від +3 до -2°C.

У Києві вночі очікується від -5 до -7°C, вдень близько 0°C.