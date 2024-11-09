The Wall Street Journal: США надсилають Україні понад 500 ракет-перехоплювачів

Нова військова допомога має забезпечити потреби України в протиповітряній обороні до кінця поточного року

США надішлють Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для протипровітряної оборони Patriot і Nasams ще до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

«Трамп пообіцяв припинити війну в Україні ще до вступу на посаду. Хоча новообраний президент не озвучив плану, як це зробити, представники адміністрації Байдена побоюються, що нова адміністрація скоротить постачання зброї до України», – йдеться в матеріалі.

Представники адміністрації чинного президента США Джо Байдена сподіваються дати Україні сильнішу позицію на переговорах і зміцнити її оборону, надавши якомога більше військової допомоги до січня.

Так, у відповідь на посилення російських безпілотників і ракетних атак Пентагон надсилає до України понад 500 ракет-перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і вдосконаленої зенітно-ракетної системи Nasams. Ці постачання повинні задовольнити потреби протиповітряної оборони України до кінця цього року.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила відправити американських військових підрядників в Україну для обслуговування та ремонту військової техніки, наданої Пентагоном.

До слова, Пентагон має намір використати всі доступні для підтримки України кошти до кінця президентського терміну Джо Байдена – до інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Про це із посиланням заявила під час брифінгу заступниця речника американського оборонного відомства Сабріна Сінгх, повідомляє «Голос Америки». Зараз у Міноборони є $6 млрд для України. Йдеться про близько $4 млрд на програму президентських повноважень (PDA), за якою зброю вилучають зі складів армії США, і біля $2 млрд на ініціативу сприяння безпеці України (USAI), за якою зброю замовляють безпосередньо у виробників.