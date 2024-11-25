Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 25-27 листопада: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 25-27 листопада: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 25 по 27 листопада 2024 року
фото з відкритих джерел

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

25 листопада

У понеділок, 25 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

26 листопада

У вівторок, 26 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

27 листопада

У середу, 27 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні у віджеті нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
Теги: самопочуття харчування магнітна буря стрес Сонце Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очікувана вартість одного комплекту продуктів становить 154 гривні 98 копійок
Стало відомо, скільки коштуватиме харчування одного військового з нового року
22 листопада, 15:14
Робітники у Європі не завжди відчувають себе щасливими на робочому місці
Де у Європі живуть найбільш задоволені працівники: дані опитування
20 листопада, 20:08
Активність Сонця з 19 по 21 листопада 2024 року
Прогноз магнітних бур на 19-21 листопада: якою буде сонячна активність
19 листопада, 07:00
Українці продовжують активно працевлаштовуватись у Польщі
У Польщі профспілки пропонують значно підвищити зарплату за роботу у певні дні
16 листопада, 04:30
Лікарні обладнають сонячними батареями
«Нафтогаз» встановить сонячні панелі на дахах дев’яти лікарень
12 листопада, 12:57
Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові
Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові
9 листопада, 23:10
Усі учні початкових класів у Вінниці після канікул отримають безкоштовне харчування
Усі учні початкових класів у Вінниці після канікул отримають безкоштовне харчування
25 жовтня, 15:38
Активність Сонця з 25 по 27 жовтня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 25-27 жовтня: якою буде сонячна активність
25 жовтня, 15:13
Нові сонячні панелі будуть корисні в садівництві
Експерти вигадали несподіване застосування сонячним панелям
25 жовтня, 12:53

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 25-27 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-27 листопада: якою буде сонячна активність
Війна і сифіліс. Делікатна розмова про інтимне здоров’я українців
Війна і сифіліс. Делікатна розмова про інтимне здоров’я українців
Пневмонія стане невиліковною за 10 років? Ляшко пояснив, як запобігти цьому
Пневмонія стане невиліковною за 10 років? Ляшко пояснив, як запобігти цьому
Прогноз магнітних бур на 22-24 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 листопада: якою буде сонячна активність
Кабмін змінює правила, за якими «швидка» везтиме пацієнтів до лікарень
Кабмін змінює правила, за якими «швидка» везтиме пацієнтів до лікарень
Україна заборонила продаж кратому
Україна заборонила продаж кратому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
16K
Командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса
15K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
11K
Скільки українців повернулися в окупований Маріуполь: нардеп озвучив жахливі цифри
7785
Путін вигадав новий спосіб заохочення росіян до участі у війні

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua