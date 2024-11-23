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Ліквідовано сотні солдатів КНДР: наслідки удару Storm Shadow по Курщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ліквідовано сотні солдатів КНДР: наслідки удару Storm Shadow по Курщині
Названо результат удару Storm Shadow по Курській області
фото: MBDA (ілюстративне)

Внаслідок удару Storm Shadow ліквідовано російського генерала Валерія Солодчука

Внаслідок удару Storm Shadow по Курській області 20 листопада ліквідовано 500 північнокорейських солдатів, генерала Валерія Солодчука, 18 російських офіцерів і поранено 33 солдатів. Про це пише Global Defense Corp

Генерал-майор Валерій Солодчук – колишній командир першого армійського корпусу та 12-го Командування резерву Південного військового округу. Брав участь у Першій та Другій чеченських війнах, а також у так званій «контртерористичній операції» в Дагестані. Раніше обіймав посаду командира сьомої десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ. У 2014–2015 роках брав участь у створенні збройних формувань сепаратистів на території України.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу «земля-земля» або Atacms.

Нагадаємо, що 20 листопада, росіяни повідомляли про удари ракетами Storm Shadow по Курській області. Фото з нібито уламками з'явилися в одному з місцевих пабліків Курщини.

5 фото
На весь екран
Знайдені в Курській області уламки начебто західної ракети Storm Shadow
фото з соцмереж

Згодом Bloomberg повідомив західний чиновник, що Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії. 

До слова, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

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Теги: росія росіяни солдат ракета Україна Північна Корея військові війна ЗСУ Курщина

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