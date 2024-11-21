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Посольство США в Україні вже відновило роботу

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Посольство США в Україні вже відновило роботу
Посольство США відновило в Україні роботу
фото з відкритих джерел

Посольство США тимчасово змінювало графік роботи в Україні

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні, розташоване у Києві, відновило свою роботу. Установа працює після тимчасового призупинення діяльності 20 листопада через загрозу обстрілів з боку Росії.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті посольства.

У заяві зазначено, що робота посольства 20 листопада була тимчасово призупинена через «повідомлення про високоймовірну повітряну атаку».

Наразі дипустанова «залишається відкритою та продовжує функціонувати».

Крім того, посольство закликало громадян США суворо дотримуватися інструкцій місцевої влади під час оголошення повітряної тривоги та «негайно шукати укриття після отримання відповідного попередження».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні 21 листопада відновить роботу.

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. З міркувань безпеки про закриття посольств також заявили Італія, Іспанія та Греція.

Згодом посольство Казахстану в Україні закликало своїх громадян залишити країну або покинути території, наближені до місць ведення активних бойових дій.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України відреагувало на тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні через нібито загрозу масованого удару РФ по Україні.

Зовнішньополітичне відомство зазначило, що перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз, які є «щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів».

До слова, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що росіяни намагаються «хитати» панічні настрої на тлі заяв кількох посольств у Києві про закриття для відвідувачів.

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Теги: посольство укриття робота росіяни ракетна атака США Київ Україна

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