ЗСУ мали певний успіх на Курщині та біля Курахового – карти ISW

Воїни ЗСУ просунулись в Курській області

Українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Коренево на тлі триваючіх боїв уздовж головного "українського плацдарму" в Курській області.

Геолокаційні кадри від 15 листопада демонструють, що ЗСУ незначно просунулися в межах східної частини Новоіванівки.

Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ просунулися в лісах біля Малої Локні (на північ від Суджі), Мартинівки (на північний схід від Суджі) та Ольговки (на схід від Коренево), а інший блогер розповідав, що негода уповільнює українські та російські операції.

14 і 15 листопада війська РФ продовжували атакувати головний "український плацдарм" у Курській області, в тому числі поблизу Дар'їно.

Фото: ISW

Харківська область

Згідно зі звітом, імовірно, російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) 15 листопада здійснила обмежений прорив через міжнародний кордон у Чернігівську область. Однак в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що наразі немає ознак тривалої присутності російських військових у цьому районі.

На відеозаписі з геолокацією, датованому 15 листопада, видно двох російських військових, які рухаються східною стороною пошкодженого мосту через річку Судість, що з’єднує Грем’яч і Колос (обидва розташовані приблизно за 1,5 км на південь від міжнародного кордону). Військові встановлюють російський триколор на мосту та повертаються на східну сторону.

Фото: ISW

Російський «воєнкор» опублікував кадри, на яких видно ще один російський прапор на покинутій будівлі, нібито в Мураві (східніше Грем’яча та Колоса). Однак на цих кадрах відсутні докази перебування російської піхоти в цьому районі.

Російські блогери активно заявляли, що групи ДРГ перетнули кордон і нібито захопили Грем’яч, Колос, Новоселівку та Мураві. Водночас ISW не підтверджує ці твердження і не спостерігає доказів утримання російськими військами позицій у прикордонній зоні.

Речники Держприкордонслужби України Андрій Демченко та Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявили, що російські військові лише ненадовго проникли в Чернігівську область, щоб підняти свої прапори, після чого відійшли. Заяви Росії про захоплення населених пунктів вони назвали неправдивими та частиною інформаційно-психологічної операції (ІПСО).

Демченко додав, що ділянка прикордонної зони, де було вивішено російський прапор, відокремлена річкою від решти Чернігівської області. Він також наголосив, що населені пункти, які росіяни нібито захопили, давно покинуті.

Луганська область

Російські війська продовжують наступ у напрямку Куп’янська. Геолокаційні кадри, оприлюднені 15 листопада, підтверджують, що окупанти нещодавно просунулися на південь до вулиці Дзержинського у східній частині міста.

14 та 15 листопада російські джерела повідомляли, що війська РФ закріпилися на околицях Куп’янська та розгортають матеріально-технічну мережу для подальших наступів, що підтверджується доступними геолокаційними даними.

Того ж дня російські блогери заявили, що війська РФ ведуть активні бої з українськими захисниками поблизу цукрового заводу та в промисловій зоні східної частини Куп’янська.

Український військовий, який діє на Куп’янському напрямку, 14 листопада зазначив, що ЗСУ утримували оборону міста впродовж літа 2024 року, але з настанням осені ситуація погіршилася. За його словами, невеликі групи російських військових проникали вглиб тилу українських позицій, ускладнюючи оборону.

Фото: ISW

Російські блогери також стверджували, що війська РФ застосовують «нову» тактику – атакують невеликими групами з 5-10 піхотинців у супроводі бронетехніки. Один із «воєнкорів» додав, що наступ ведеться вздовж залізничної колії, і окупанти продовжують намагатися просунутися в цьому районі.

Аналітики ISW зазначають, що подальше просування росіян у центральних і західних частинах Куп’янська, а також на південний захід від міста, поблизу Колісниківки та Кругляківки, може змусити ЗСУ відійти з нинішніх позицій у Куп’янську та на схід і південний схід від міста.

Російські сили продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна 14 і 15 листопада. За повідомленнями російських джерел, окупанти просунулися на захід від Кармазинівки та встановили вогневий контроль над майже 10 км території західніше Стельмахівки. Однак ISW поки не підтверджує ці заяви.

У Генштабі ЗСУ 14 і 15 листопада повідомили про продовження російських атак у районах Голубівки, Петропавлівки, Глушківки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кругляківки, Лозової, Зеленого Гаю, Копанки, Першотравневого, Надії, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Катеринівки, Невського, Тернів та Торського.

Донецька область

Російські війська продовжували наступати 14 і 15 листопада на схід від Сіверська, зосереджуючись на районі Верхньокам’янського, однак прогресу не досягли.

Також 14 і 15 листопада окупанти намагалися просунутися на південь від Часового Яру в районі Предтечиного, але їхні зусилля були безрезультатними.

За словами речника української бригади, яка діє на часівярському напрямку, російська піхота, що веде штурмові дії в цьому районі, використовує спеціальні плащі та ковдри, щоб приховати теплові сигнали від українських дронів і тепловізорів.

Речник також зазначив, що російські війська намагаються просуватися далі на захід після захоплення плацдармів на західному березі каналу Сіверський Донець поблизу Часового Яру.

Фото: ISW

Російські війська нещодавно досягли просування на південь від Покровська, продовжуючи наступальні операції на Покровському напрямку 15 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, вказують на незначне просування окупантів у північній частині Юрівки (на південь від Покровська та на захід від Селидового), а також на захід від Новоолексіївки.

Український військовий експерт повідомив, що російські війська захопили позиції в північній частині Петрівки та Григорівки (обидва населені пункти розташовані на захід від Селидового).

Російські військові блогери заявляли про просування військ РФ до 1,3 кілометра на захід від Новоолексіївки, а також уздовж вулиці Залізничної та залізничного полотна в Петрівці. Проте аналітики ISW не змогли підтвердити ці заяви.

Окупанти також продовжували штурмові дії на схід від Покровська в районах Миролюбівки та Промінь, на південний схід від міста біля Лисівки та Сухого Яру, а також на південь від Покровська біля Петрівки, Пушкіного, Пустинки та Жовтого 14 і 15 листопада.

«Південна вісь»

Російські війська, за повідомленнями, нещодавно зробили спробу просунутися в західній частині Запорізької області під час бойових дій 14 листопада, але зміни на фронті не були підтверджені. Російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися північніше від Роботайна, але ISW не знайшло візуальних доказів цього. Російські війська провели наземні атаки на північ від Роботиного поблизу Новоданилівки та на північний захід від цього населеного пункту біля Новоандріївки.

Фото: ISW

Також російський мілблогер зменшив важливість нещодавніх припущень про можливе посилення наступальних дій російських військ у Запорізькій області. ISW досі не отримало підтверджень, що російські війська передислокували додаткові сили на цей напрямок з інших частин фронту. В області, за повідомленнями, також діють артилерійські підрозділи російського загону «Вікінг» (22-а бригада спецназу ГРУ).

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