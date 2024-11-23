В одному з готелів Києва сталася стрілянина, загинув чоловік

Стрілка наразі розшукують

В одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення. Про це повідомила Поліція Києва.

Зазначається, що у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт, а опісля – бійка, під час якої один із фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

«Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано», – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної стрілянини у столичному готелі



Подія відбулась сьогодні близько 1:00 години ночі. У приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка, у ході якої один з фігурантів дістав зброю... pic.twitter.com/JVyWHT4Kuk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 23, 2024

Кримінальні провадження розпочаті за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство, та ч. 2 ст. 296 – хуліганство. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

У готелі Sky Loft сталася смертельна стрілянина фото з відкритих джерел

Тим часом, місцеві Telegram-канали повідомляють, що стрілянина трапилася у готелі Sky Loft, неподалік від станції метро «Палац Спорту».

Нагадаємо, у Києві 55-річного чоловіка визнали винним у вбивстві свого 30-річного сина й засудили до 10 років ув’язнення.

Також Хустський районний суд Закарпатської області виніс вирок двом підліткам, які жорстоко вбили власну матір та викинули її тіло у річку. Їм призначили по 14 років тюрми, а також зобов’язали виплатити батькові 1,6 млн грн компенсації.

Крім того, у місті Доброслав Одеської області затримали психічно хворого чоловіка, який вбив та випатрав свою 88-річну матір.