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В одному з готелів Києва сталася стрілянина, загинув чоловік

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В одному з готелів Києва сталася стрілянина, загинув чоловік
У приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт
фото: Національна поліція

Стрілка наразі розшукують

В одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення. Про це повідомила Поліція Києва.

Зазначається, що у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт, а опісля – бійка, під час якої один із фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

«Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано», – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують.

Кримінальні провадження розпочаті за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство, та ч. 2 ст. 296 – хуліганство. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

У готелі Sky Loft сталася смертельна стрілянина
У готелі Sky Loft сталася смертельна стрілянина
фото з відкритих джерел

Тим часом, місцеві Telegram-канали повідомляють, що стрілянина трапилася у готелі Sky Loft, неподалік від станції метро «Палац Спорту».

Нагадаємо, у Києві 55-річного чоловіка визнали винним у вбивстві свого 30-річного сина й засудили до 10 років ув’язнення.

Також Хустський районний суд Закарпатської області виніс вирок двом підліткам, які жорстоко вбили власну матір та викинули її тіло у річку. Їм призначили по 14 років тюрми, а також зобов’язали виплатити батькові 1,6 млн грн компенсації. 

Крім того, у місті Доброслав Одеської області затримали психічно хворого чоловіка, який вбив та випатрав свою 88-річну матір

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Теги: Київ метро бійка вбивство поліція чоловік стрілянина поранення конфлікт

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