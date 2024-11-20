У Дніпровському район спалахнула квартира у багатоповерхівці (фото, відео)

Падіння уламків внаслідок атаки дронів в Дніпровському р-ні не підтверджується

Спочатку у КМВА повідомили. що загорання сталося через падіння уламків збитого дрона, але потім ця інформація була спростована

У Дніпровському районі столиці спалахнула квартира у багатоповерхівці. Про це інформує пресслужба КМБА.

«Загорання у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано. Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються», – йдеться у повідомленні.

❗️Загоряння в житловому будинку сталося не через падіння уламків дронів, це була побутова пожежа, - КМВА

ㅤ pic.twitter.com/6Mol6Zbqlx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 20, 2024

Спочатку в КМВА повідомили. що загорання сталося через падіння уламків збитого дрона, але потім ця інформація була спростована.

Сталося загорання в квартирі багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється.

«Внаслідок атаки безпілотників збройних сил Росії по Києву сталося падіння уламків в Дніпровському районі міста.

Сталося загорання в квартирі багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється... Після детального обстеження та уточнення даних, падіння уламків внаслідок атаки дронів в Дніпровському р-ні не підтверджується», – зазначили у КМБА.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в одному із найвищих житлових комплексів столиці Jack house спалахнула пожежа. Пожежа спалахнула на верхніх поверхах будинку, що значно ускладнило процес гасіння.