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У Дніпровському район спалахнула квартира у багатоповерхівці (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Дніпровському район спалахнула квартира у багатоповерхівці (фото, відео)
Падіння уламків внаслідок атаки дронів в Дніпровському р-ні не підтверджується
фото: КМВА

Спочатку у КМВА повідомили. що загорання сталося через падіння уламків збитого дрона, але потім ця інформація була спростована

У Дніпровському районі столиці спалахнула квартира у багатоповерхівці. Про це інформує пресслужба КМБА.

«Загорання у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано. Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Спочатку в КМВА повідомили. що загорання сталося через падіння уламків збитого дрона, але потім ця інформація була спростована.

У Дніпровському район спалахнула квартира у багатоповерхівці (фото, відео) фото 1

Сталося загорання в квартирі багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється.

У Дніпровському район спалахнула квартира у багатоповерхівці (фото, відео) фото 2

«Внаслідок атаки безпілотників збройних сил Росії по Києву сталося падіння уламків в Дніпровському районі міста.
Сталося загорання в квартирі багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється... Після детального обстеження та уточнення даних, падіння уламків внаслідок атаки дронів в Дніпровському р-ні не підтверджується», – зазначили у КМБА.

У Дніпровському район спалахнула квартира у багатоповерхівці (фото, відео) фото 3

Нагадаємо, наприкінці жовтня в одному із найвищих житлових комплексів столиці Jack house спалахнула пожежа. Пожежа спалахнула на верхніх поверхах будинку, що значно ускладнило процес гасіння. 

 

Теги: пожежа квартира відео Київ

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