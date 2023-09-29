Вересень завершиться теплом, а жовтень зустріне дощами: погода на вихідні
У неділю можливе незначне похолодання
Вихідні ще потішать теплом, але в неділю у деяких регіонах можливі дощі. Такий прогноз на вихідні дала синоптикиня та ведуча погоди на «Еспресо TV» Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Прогноз погоди на суботу
Вересень завершується чудовою погодою.
У суботу всюди в Україні очікується суха тепла погода. Протягом дня температура коливатиметься від +23 до +28 градусів.
Лише ввечері з Польщі прийде атмосферний фронт, який проявиться на Волині, Львівщині та Закарпатті. Там можливий незначний дощ.
Прогноз погоди на неділю
У неділю, 1-го жовтня прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами невеликі дощі.
На сході, півдні, на Полтавщині та Дніпропетровщині в неділю триматиметься суха сонячна погода.
Після тривалого тепла температура повітря 1-го жовтня знизиться до +16, +20 градусів.
На півдні, сході та в значній частині центру в неділю температура ще триматиметься в межах від +23 до +28 градусів.
Погода в Києві
У Києві в суботу буде сухо, тепло та сонячно. Стовпчики термометрів покажуть +25 градусів.
У неділю в столиці побільшає хмар, є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря знизиться до +18 градусів.
Також 1-го жовтня в Києві можливий поривчастий вітер північно-західного напрямку.
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