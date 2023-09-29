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Вересень завершиться теплом, а жовтень зустріне дощами: погода на вихідні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вересень завершиться теплом, а жовтень зустріне дощами: погода на вихідні
Стовпчик термометра може показати до +28 градусів
фото з відкритих джерел

У неділю можливе незначне похолодання

Вихідні ще потішать теплом, але в неділю у деяких регіонах можливі дощі. Такий прогноз на вихідні дала синоптикиня та ведуча погоди на «Еспресо TV» Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Прогноз погоди на суботу

Вересень завершується чудовою погодою.

У суботу всюди в Україні очікується суха тепла погода. Протягом дня температура коливатиметься від +23 до +28 градусів.

Лише ввечері з Польщі прийде атмосферний фронт, який проявиться на Волині, Львівщині та Закарпатті. Там можливий незначний дощ.

Прогноз погоди на неділю

У неділю, 1-го жовтня прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами невеликі дощі.

На сході, півдні, на Полтавщині та Дніпропетровщині в неділю триматиметься суха сонячна погода.

Після тривалого тепла температура повітря 1-го жовтня знизиться до +16, +20 градусів.

На півдні, сході та в значній частині центру в неділю температура ще триматиметься в  межах від +23 до +28 градусів. 

Погода в Києві

У Києві в суботу буде сухо, тепло та сонячно. Стовпчики термометрів покажуть +25 градусів.

У неділю в столиці побільшає хмар, є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря знизиться до +18 градусів.

Також 1-го жовтня в Києві можливий поривчастий вітер північно-західного напрямку.

Теги: синоптик погода вітер повітря прогноз погоди вихідні

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