Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
На території Київської області очікується мінлива хмарність, без опадів
11 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. На Закарпатті термометри можуть піднятися до 30 градусів. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах 5-10 градусів Цельсія, на узбережжі морів досягатиме до 13 градусів. Вдень очікується приємна погода з температурою від 19 до 24 градусів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду.
На території Київської області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків та швидкість від 3 до 8 метрів на секунду.
Температура повітря вночі буде коливатися від 5 до 10 градусів Цельсія, створюючи прохолодну атмосферу. Вдень очікується температура від 19 до 24 градусів.
У столиці вночі температура повітря буде від 8 до 10 градусів, а вдень очікується комфортна погода з температурою від 22 до 24 градусів.
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