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Ночі стають холоднішими: прогноз погоди на 9 вересня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ночі стають холоднішими: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні синоптики не прогнозують опадів
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У суботу в Україні буде мінлива хмарність

У суботу, 9 вересня, погода потішить комфортним теплом вдень. Утім, ніч буде прохолодна – температура опуститься до +6°. Про це повідомив Укргідрометцентр. 

У суботу в Україні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +6…+11°. Теплішою ніч буде крайньому півдні – обіцяють до 15° тепла.

Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +20-25°. Значно тепліше буде в Одеській області та на Закарпатті: вдень стовпчики термометрів покажуть до +28°. Натомість свіжіше буде у східних та північно-східних областях – лише +14…+19°.

На Київщині 9 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Також оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки – 9-10 вересня.

В області температура повітря вночі буде +6…+11°, вдень – +20…+25°. У Києві вночі стовпчики термометрів близько 10° тепла, а вдень повітря прогріється до +20…+22°.

Ночі стають холоднішими: прогноз погоди на 9 вересня фото 1

Нагадаємо, 9 вересня відзначають День фізичної культури та спорту в Україні, День українського кіно та міжнародний день краси. Віряни вшановують пам'ять святих Іоакима і Анни. Українці вірили: якщо сьогодні літає багато павутини – треба чекати на морозну зиму і погожу осінь.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер

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